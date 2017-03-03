Korkutan aÃ§Ä±klama 7,2 ÅŸiddetinde deprem olacak

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Marmara bÃ¶lgesinde en geÃ§ 2030 yÄ±lÄ±na kadar 7,2 ÅŸiddetinde deprem olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Özhaseki, "Marmara açÄ±klarÄ±nda ÅŸu anda 5 tane kÄ±rÄ±k var. Oradaki depremler için bilim adamlarÄ±nÄ±n hepsi en geç 2030 yÄ±lÄ±na kadar ciddi bir deprem olacaÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸiddetinin de en az 7.2 olacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor" dedi.

Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Özhaseki, NiÄŸde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Türkiye Gençlik VakfÄ± (TÜGVA) NiÄŸde Ä°l TemsilciliÄŸinin düzenlediÄŸi ‘Siyasette 40 yÄ±l: Gençlerle tecrübe paylaÅŸÄ±mÄ±' adlÄ± konferansa katÄ±ldÄ±. Konferansta öÄŸrencilere siyasi hayatÄ±nÄ± ve tecrübelerini anlatan Bakan Özhaseki, Türkiye'deki yapÄ±lanma problemlerine de deÄŸindi. Belediye faaliyetlerinin yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklÄ± olarak, Türkiye'de çok sayÄ±da yanlÄ±ÅŸ yapÄ±lanma olduÄŸunu belirten Özhaseki, "YapÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n büyük bir bölümü saÄŸlÄ±ksÄ±z aynÄ± zamanda içimizi yakan bir ÅŸey daha var kimliksiz ÅŸekillere sahibiz. 2000 yÄ±lÄ±ndan sonra yapÄ±lan yaklaÅŸÄ±k 5 milyon civarÄ±nda bina biraz saÄŸlam gözükebilir. Ama 2000 yÄ±lÄ± öncesinde yapÄ±lan yapÄ±lar saÄŸlÄ±ksÄ±z. Allah göstermesin ciddi bir deprem de bir çoÄŸu hasar görür. Marmara açÄ±klarÄ±nda ÅŸu anda 5 tane kÄ±rÄ±k var. Oradaki depremler için bilim adamlarÄ±nÄ±n hepsi en geç 2030 yÄ±lÄ±na kadar ciddi bir deprem olacaÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸiddetinin de en az 7.2 olacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Böyle bir ortamda bizim hiç uyumadan bir an önce binalarÄ±mÄ±zÄ± yenilememiz gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin yüzde 42'sinin deprem riski altÄ±nda olduÄŸunu kaydeden Özhaseki, bundan sonraki süreçte saÄŸlÄ±klÄ± bir planlamaya ihtiyaç duyulduÄŸunu dile getirdi. Bakan Özhaseki, "OsmanlÄ± ve Selçuklu medeniyetinin gelip bir gün olsun bina yapmadÄ±ÄŸÄ± yerlere yollar üzerine gelmiÅŸiz koca koca binalarÄ± kurdurmuÅŸuz. Sonra da bir ÅŸey olduÄŸu zamanda kader deyip iÅŸin içinden çÄ±kmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bunlar doÄŸru ÅŸeyler deÄŸil. AdapazarÄ± depremine ilk gittiÄŸimde gördüÄŸüm manzara beni korkuttu. TopraÄŸÄ±n içerisine gömülmüÅŸ 3-4 kat binalar gördüm. Üst üste peynir kalÄ±bÄ± gibi olmuÅŸ binalar gördüm, yan yatmÄ±ÅŸ binalar gördüm. Gelecek sene için program yapÄ±yorum mutlaka Türkiye'de yÄ±lda en az 500 bin bina yÄ±kÄ±p yeniden yapÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Bu kolay bir ÅŸey mi, devlet bütçesinden olacak bir ÅŸey mi, hayÄ±r devler bunun altÄ±ndan kalkamaz" ifadelerini kullandÄ±.