KaputaÅŸ PlajÄ±yla ilgili davada son geliÅŸme

Antalya'da bulunan KaputaÅŸ PlajÄ±â€™nda, DÃ¼nya KÃ¼ltÃ¼rel MirasÄ± Koruma SÃ¶zleÅŸmesiâ€™ne aykÄ±rÄ± dÃ¼zenlemeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ± mahkeme kabul etmedi

31 kiÅŸinin açtÄ±ÄŸÄ±, DoÄŸal HayatÄ± Koruma VakfÄ±’nÄ±n da müdahil olduÄŸu dava, Antalya 4’üncü Ä°dare Mahkemesi görüldü. Dokuz Eylül Üniversitesi öÄŸretim üyeleri Prof. Dr. ÇÄ±nar Atay, Prof. Dr. Sibel EcemiÅŸ KÄ±lÄ±ç ve Prof. Dr. Emine Ä°pek Özbek’in mahkemenin isteÄŸiyle hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bilirkiÅŸi raporunda, BüyükÅŸehir Belediyesi’nin KaÅŸ ilçesi için hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 1/25 binlik imar planÄ±nÄ±n mekansal plan kararlarÄ±yla uyum saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±, pek çok SÄ°T ve orman alanÄ± ile özel çevre kararlarÄ± ile uyumsuz olduÄŸu ifade edildi.

PLAN 38 BÄ°N NÜFUSU ÖNGÖRÜYORDU

38 bin 200 bin nüfusu öngörerek düzenlenen planÄ±n, doÄŸal çevreyi ve arkeolojik koruma alanlarÄ±nÄ± tahribata uÄŸratacaÄŸÄ± belirtilen raporda, 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planÄ±nda kaplumbaÄŸa yuvalama alanÄ±nda turizm tesis alanÄ± olarak kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n bölgedeki doÄŸal yaÅŸama zarar vereceÄŸi kaydedildi. BilirkiÅŸi raporunda planÄ±n ÅŸehircilik ilkelerine, kamu yararÄ±na, imar mevzuatÄ±na ve planlama tekniklerine uygun olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

TELAFÄ°SÄ° GÜÇ ZARARLAR DOÄžABÄ°LÄ°R

Mahkeme, bilirkiÅŸi raporunu göz önüne alarak, planÄ±n ÅŸehircilik ilkelerine, planlama esaslarÄ±na ve kamu yararÄ±na uygun olmadÄ±ÄŸÄ± sonucuna vardÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ± açÄ±k olan dava konusu iÅŸlemin uygulanmasÄ± halinde telafisi güç zararlar doÄŸabileceÄŸinden daha önce yürütmeyi durdurma kararÄ± verdiÄŸi davada imar planÄ±nÄ± iptal etti.

'KAÅž’IN DOÄžAL GÖRÜNÜMÜNÜ TAHRÄ°P EDECEKTÄ°’

Planda KaÅŸ’Ä±n 2025 yÄ±lÄ±nda 38 bin nüfuslu olacaÄŸÄ±nÄ±n öngörüldüÄŸü, ancak bilimsel verilerin nüfusun 2025 yÄ±lÄ±nda 14 bin olacaÄŸÄ±nÄ± gösterdiÄŸini belirten davacÄ±larÄ±n avukatÄ± Tuncay Koç, "KaÅŸ’Ä±n doÄŸal görünümünü tahrip edecek ve LimanaÄŸzÄ±, ÇukurbaÄŸ yarÄ±madasÄ± gibi SÄ°T alanlarÄ±nÄ± imara açacak planÄ±n KaÅŸ nüfus projeksiyonunun da yanlÄ±ÅŸ olduÄŸu böylece belgelenmiÅŸ oldu. Benzer bir dava da DanÄ±ÅŸtay 6’ncÄ± Dairesi’nde sürüyor. Onun da iptal edileceÄŸini bu karar göstermektedir" dedi.

KAPUTAÅž DAVASI REDDEDÄ°LDÄ°

KaÅŸ Ä°lçesi’ndeki KaputaÅŸ PlajÄ±’nda, Dünya Kültürel MirasÄ± Koruma SözleÅŸmesi’ne aykÄ±rÄ± düzenlemeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ±nÄ±n ise aynÄ± mahkemece kabul görmediÄŸini belirten Tuncay Koç, "Fakat dosyaya sunulan bilirkiÅŸi raporunda verilen iznin dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±larak alanda müdahaleler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, KaputaÅŸ PlajÄ±’nÄ±n acilen peyzaj onarÄ±m projesi ile doÄŸal görünüme döndürülmesi gerektiÄŸi belirtilmiÅŸtir. Hem KaputaÅŸ PlajÄ± hem de Ä°nceboÄŸaz Mesire AlanÄ± ile ilgili davalarda uygulamanÄ±n yanlÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Sorumlu KaÅŸ Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda gereken giriÅŸimlerin Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± gerekmektedir" diye konuÅŸtu.