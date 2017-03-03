Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/03/2017 20:02

BakanÄ±n konvoyunda zincirleme trafik kazasÄ± Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var


Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz'Ä±n bulunduÄŸu konvoy Bakan Ã‡elik'i havaalanÄ±ndan karÅŸÄ±lamak iÃ§in Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± yolda kaza yaptÄ±. 6 aracÄ±n birbirine girdiÄŸi kazada 5 kiÅŸi yaralandÄ±.

ÅžanlÄ±urfa'da, GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Çelik'i havalimanÄ±nda karÅŸÄ±lamaya giden Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± konvoyda 6 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme kazada 5 kiÅŸi yaralandÄ±. Kaza, akÅŸam saatlerinde ÅžanlÄ±urfa- Hilvan Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. ÅžanlÄ±urfa'ya uçakla gelecek GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Çelik'i karÅŸÄ±lamak için GAP HavalimanÄ±'na giden ve Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu konvoydakilerin araçlardan biri, dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ani fren yapÄ±nca zincirleme kaza oldu.

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