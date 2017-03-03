Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/03/2017 20:48

Ã‡orba iÃ§mekten usandÄ±m dedi vali diÅŸ tedavisi sÃ¶zÃ¼ verdi


Erzurum'da dÃ¼zenlenen halk gÃ¼nÃ¼ne katÄ±lan Orhan KahrÄ±man validen diÅŸleri olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in her gÃ¼n Ã§orba iÃ§mek zorunda olduÄŸunu sÃ¶yledi. Vali Seyfettin AzizoÄŸlu da kendisine diÅŸ tedavisi konusunda yardÄ±m edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Hükümet KonaÄŸÄ±'nda 15 günde bir düzenlenen halk gününe Uzundere ilçesinden gelerek katÄ±lan Orhan KahrÄ±man, çoÄŸu erkek yaklaÅŸÄ±k 60 kiÅŸi ile birlikte Vali Seyfettin AzizoÄŸlu'na derdini anlatmak için bekledi.ÇoÄŸunluÄŸunun iÅŸ ve yardÄ±m taleplerinde bulunduÄŸu halk gününde ismi okunup sÄ±ra kendisine geldiÄŸinde heyecanlanan Orhan KahrÄ±man, ÅŸunlarÄ± söyledi: "SayÄ±n Valim, ben emekli iÅŸçiyim. Devlet ve üniversite hastanelerinde birkaç kez protez diÅŸ yaptÄ±rdÄ±m. Ama yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m protez diÅŸler, damaklarÄ±m eridiÄŸi için aÄŸzÄ±mda durmuyor. DiÅŸ doktorlarÄ± 3 implant yaptÄ±rmam gerektiÄŸini söyledi. Benim maddi imkanÄ±m yok. Çorba içe içe usandÄ±m. Ne olur sayÄ±n valim bana diÅŸ yaptÄ±rÄ±n. Ben de herkes gibi yemek yemek istyorum." Vali AzizoÄŸlu, Orhan KahrÄ±man'Ä± teselli ederek diÅŸ yapÄ±mÄ±nda kendisine yardÄ±mcÄ± olacaklarÄ±nÄ± söyledi.

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