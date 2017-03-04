Park halindeki 6 aracÄ± Ã¼zerine duvar Ã§Ã¶kÃ¼nce olanlar oldu

Adana'da aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± taÅŸÄ±yamayan istinat duvarÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼. Duvar park halindeki 6 aracÄ±n Ã¼zerine devrildi

Dün akÅŸam saatlerinde meydana gelen olayda Adana'daki bir apartmanÄ±n yan tarafÄ±ndan bulunan ÅŸantiyeye ait 6 metrelik istinat duvarÄ±, aÅŸÄ±rÄ± toprak yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ± yüzünden yüke dayanamadÄ± ve büyük gürültü ile çöktü. Kimsenin yaralanmadÄ±ÄŸÄ± olayda, apartman otoparkÄ±nda bulunan 6 araç hurdaya döndü. VatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine polis ekipleri apartman çevresinde ve ÅŸantiyede incelemelerde bulundu.

“ YIÄžMA YAPMAYIN DÄ°YE UYARIYORDUK”

Araç sahibi Ä°smail KaloÄŸlu büyük bir gürültü duyduklarÄ± belirterek, “Apartman yönetici arkadaÅŸÄ±m arayÄ±p olayÄ± izah etti. Birkaç gündür ÅŸantiyedeki arkadaÅŸlarÄ± uyarÄ±yorduk buraya yÄ±ÄŸma yapmayÄ±n diye, yaÄŸmurun da yaÄŸmasÄ±yla birlikte iyice bu duvar pelte gibi oldu araçlarÄ±mÄ±zÄ±n üstüne çöktü. Daha kötü ÅŸeylerde olabilirdi, gündüz burada çocuklarÄ±mÄ±z oyun oynuyor, Allah korudu. Araçlar berbat durumda” dedi.