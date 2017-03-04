OrganlarÄ± 4 kiÅŸiye hayat verecek

UÅŸak'ta tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybeden 76 yaÅŸÄ±ndaki Ã–mer AktaÅŸ'Ä±n organlarÄ± 4 kiÅŸiye umut oldu

UÅŸak'ta tedavi gördüÄŸü hastanede beyin ölümü gerçekleÅŸen 76 yaÅŸÄ±ndaki kiÅŸinin organlarÄ±, 4 hastaya umut oldu.KarahallÄ± ilçesi KÄ±rkyaren köyünden 4 gün önce beyin kanamasÄ± nedeniyle ambulansla UÅŸak Üniversitesi TÄ±p Fakültesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan Ömer AktaÅŸ'Ä±n beyin ölümü gerçekleÅŸti.Hastane yetkilileri, 4 çocuk babasÄ± AktaÅŸ'Ä±n organlarÄ±nÄ±n baÄŸÄ±ÅŸlanmasÄ± konusunda ailesinin onayÄ±nÄ± aldÄ±. Ä°zmir Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi, nakil yapÄ±lacak uygun hastalarÄ± tespit etti.AktaÅŸ'Ä±n böbrekleri ve karaciÄŸeri, 4 hastaya nakledilecek.Ömer AktaÅŸ'Ä±n oÄŸlu ReÅŸat AktaÅŸ organlarÄ±n birçok hastaya umut olmasÄ± dileÄŸinde bulundu.Organ naklinin birçok insanÄ±n hayatÄ±nÄ± kurtarabileceÄŸine dikkati çeken AktaÅŸ, "KardeÅŸlerimin desteÄŸiyle böyle bir karar verdik. Ä°nÅŸallah babam insanlara can vermiÅŸ olur, onlara umut olur. Bütün dünyanÄ±n bu konuda duyarlÄ± olmasÄ±nÄ± istiyorum. Yani ne mutlu bize, birkaç insana umut olabildiyse. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda bizden bir talebi yoktu. Ä°nÅŸallah hastalarÄ±n umudu olur." ifadelerini kullandÄ±.