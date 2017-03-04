Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 4 Mart 2017

Meteorolojiden alÄ±nan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re yurt genelinde hava durumu ÅŸÃ¶yle olacak

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün ÅŸöyle.

Ülke genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, DoÄŸu Akdeniz, Ä°ç Anadolu'nun doÄŸusu, Orta ve DoÄŸu Karadeniz, (Düzce hariç), DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Anadolu ile Karaman, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, batÄ± kesimlerinin az bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Genellikle yaÄŸmur ÅŸeklinde görülecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, iç ve doÄŸu kesimlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde DoÄŸu Karadeniz'in iç kesimleri ile DoÄŸu Anadolu'da buzlanma ve don olayÄ± ile birlikte Marmara'nÄ±n güney ve doÄŸusu ile Ä°ç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n batÄ± kesimlerde 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden itibaren az bulutlu geçmesi bekleniyor 13

Ä°stanbul: Az bulutlu 14

Bursa: ParçalÄ± ve az bulutlu 19

Ä°zmir: Az bulutlu ve açÄ±k 20

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinde yaÄŸmurlu 19

Antalya: ParçalÄ± ve az bulutlu 23

Samsun: Çok bulutlu, sabah ve öÄŸle saatlerinde yaÄŸmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 10

Erzurum: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 1

DiyarbakÄ±r: Çok bulutlu, sabah ve öÄŸle saatlerinde aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 14