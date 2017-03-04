Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/03/2017 09:34

Erzurum Mart ayÄ±nda beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

erzurumda kar

Ãœlkenin batÄ±sÄ±nda bahar havasÄ± hakim olurken doÄŸusu ise hala kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na teslim

Türkiye'nin batÄ±sÄ±nda bahar havasÄ± yaÅŸanÄ±rken DoÄŸu Anadolu'nun büyük bir bölümünde kar etkisini sürdürüyor.Erzurum'da bugün sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar vatandaÅŸlara zor anlar yaÅŸattÄ±. Åžemsiyesiz dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kanlar kar nedeniyle beyaza büründü. Mart'Ä±n ilk haftasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k bir saat yaÄŸan kar daha sonra etkisini yitirdi. Nisan'da da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n olabileceÄŸini söyleyen Erzurumlular, "BurasÄ± Erzurum. KarÄ±n ne zaman yaÄŸacaÄŸÄ±nÄ± kimse bilemez. Ama bu bir gerçek ki kar bu ÅŸehre çok yakÄ±ÅŸÄ±yor. Hem kar yaÄŸmasÄ± iyidir, bolluk ve bereket getirir" dedi.Meteoroloji Bölge MüdürlüÄŸü yetkileri, kentte önümüzdeki günlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur beklendiÄŸini belirtti.

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