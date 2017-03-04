Topuklu ayakkabÄ±larla zafere koÅŸtular

Antalya'da dÃ¼zenlenen Runatolia UluslararasÄ± Antalya Maratonu MuratpaÅŸa'daki bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde baÅŸladÄ±

Antalya'da bu yÄ±l 12'ncisi düzenlenen Runatolia UluslararasÄ± Antalya Maratonu, "yüksek topuk" ve halk koÅŸusuyla baÅŸladÄ±.MuratpaÅŸa ilçesindeki bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin önünde düzenlenen yüksek topuk koÅŸusuna 26 kadÄ±n katÄ±ldÄ±. YarÄ±ÅŸ öncesi kadÄ±nlar, parkurda düÅŸmemek için topuklu ayakkabÄ±larÄ±nÄ± ayaklarÄ±na bantladÄ±. KoÅŸuya hazÄ±rlanan kadÄ±nlara eÅŸleri ve çocuklarÄ± da yardÄ±m etti.Topuk ölçümü yapÄ±lan kadÄ±n yarÄ±ÅŸmacÄ±lar, en az 5 santimetre uzunluÄŸundaki topuklu ayakkabÄ±larla 100 metre koÅŸarak yarÄ±ÅŸÄ± tamamladÄ±.BazÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n dengesini saÄŸlayamayarak yere düÅŸtüÄŸü mücadelenin birincisi Ezgi Erdem, ikincisi Zuhal Kaya, üçüncüsü Durdu Ekinci oldu. KoÅŸu sonunda birinci 2 bin lira, ikinci bin 500 lira, üçüncü bin lira ile ödüllendirildi.KoÅŸuya katÄ±lan 67 yaÅŸÄ±ndaki Leman Erzurum, yarÄ±ÅŸmayÄ± 20. sÄ±rada tamamladÄ±.YarÄ±ÅŸmanÄ±n birincisi Ezgi Erdem, ödül töreninin ardÄ±ndan gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, çok heyecanlÄ± olduÄŸunu, yarÄ±ÅŸmada düÅŸeceÄŸini düÅŸünerek çok korktuÄŸunu dile getirdi. Akdeniz Üniversitesi Beden EÄŸitimi ve Spor Yüksekokulunda öÄŸrenim gördüÄŸünü ifada eden Erdem, "Birinci olmayÄ± beklemiyordum ama azmedince baÅŸardÄ±m. Daha önce tanÄ±dÄ±klarÄ±m katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±, onlarÄ±n yönlendirmesiyle ben de katÄ±ldÄ±m." diye konuÅŸtu.Yüksek topuk koÅŸusunun ardÄ±ndan 2 bin kiÅŸinin kayÄ±t olduÄŸu halk koÅŸusunun startÄ± verildi. KoÅŸuda "Tacize, tecavüze, ÅŸiddete karÅŸÄ± kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±" yazÄ±lÄ± pankart açÄ±ldÄ±. KoÅŸuya katÄ±lanlara çeÅŸitli hediyeler verildi.Etkinlik kapsamÄ±nda yarÄ±n maraton, yarÄ± maraton ve tekerlekli sandalye engelliler koÅŸularÄ± yapÄ±lacak.