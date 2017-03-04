Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/03/2017 12:17

ÃœskÃ¼dar sahili kapatÄ±ldÄ± olay yerine dalgÄ±Ã§lar ve polis ekipleri geldi

intihar giriÅŸimi

Ä°stanbul ÃœskÃ¼dar'da meydana gelen olayda 18 yaÅŸÄ±ndaki bir genÃ§ denize atlayarak intihar etmek istedi

Üsküdar'da denize atlayarak intihara teÅŸebbüs eden 18 yaÅŸÄ±ndaki bir genç, olay yerine gelen dalgÄ±çlar tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan olay yerinde yapÄ±lan kalp masajÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸahÄ±s hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Edinilen bilgilere göre; Üsküdar sahilde sabah saatlerinde 18 yaÅŸÄ±ndaki F.S isimli bir genç denize atalayarak intihara teÅŸebbüs etti. Bir anda kendini denize bÄ±rakan genci gören vatandaÅŸlar olayÄ± hemen polise bildirdi. Çevrede bulunan bir vatandaÅŸ, genci denizden çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸtÄ± fakat baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±. Bu sÄ±rada olay yerine deniz polisi ve saÄŸlÄ±k ekipleri geldi. Olay yerine gelen dalgÄ±çlar, yaklaÅŸÄ±k 20 dakika denizde kalan ÅŸahsÄ± çÄ±kararak tekneye aldÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan olay yerinde denize atlayan gence müdahale ederek, kalp masajÄ± yaptÄ±. Uzun süre yapÄ±lan kalp masajÄ±nÄ±n ardÄ±ndan F.S isimli genç ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

 
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