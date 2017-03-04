Korkutan aÃ§Ä±klama AtatÃ¼rk BarajÄ± yerle bir olabilir

Son gÃ¼nlerde meydana gelen ÅŸiddetli depremlerin ardÄ±ndan AtatÃ¼rk BarajÄ±nÄ±n olasÄ± bir depremden nasÄ±l etkileneceÄŸi gÃ¼ndeme taÅŸÄ±ndÄ±

Yrd. Doç. Dr. Onur Köse, AdÄ±yaman’da yaÅŸanan ve GüneydoÄŸu illerinin çoÄŸunda hissedilen 5.5 büyüklüÄŸündeki depremle alakalÄ±, uzmanlarÄ±n gözden kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir detay olduÄŸunu belirterek, bu tür depremlerin Atatürk BarajÄ±’nÄ±n gövdesi üzerinde nasÄ±l bir etki oluÅŸturduÄŸunun tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savundu.

FAY HATTI GÖVDESÄ°NDEN GEÇÄ°YOR

Atatürk BarajÄ± gövdesinde oluÅŸabilecek bir tahribatÄ±n beklenmedik sonuçlar doÄŸurabileceÄŸine iÅŸaret eden Yrd. Doç. Dr. Köse, “Bu deprem Atatürk BarajÄ±’nÄ±n rezerv alnÄ±nda, Samsat FayÄ± olarak nitelendireceÄŸimiz doÄŸrultu atÄ±mlÄ± fay üzerinden meydana gelmiÅŸtir. Åžans eseri bu deprem baraj gövdesinden biraz daha kuzeydeki bölgede meydan gelmiÅŸ. Ancak ÅŸunu unutmamalÄ±yÄ±z ki Atatürk BarajÄ± gövdesinde yine benzer özellikte bir fay hattÄ± geçmektedir” dedi.

YaÅŸanan 5.5 büyüklüÄŸündeki depremin baraj gövdesinde meydan gelmesi halinde yaÅŸanabilecekleri anlatan Köse, “EÄŸer bu deprem baraj gövdesi üzerinde meydan gelmiÅŸ olsaydÄ±, belki 5.5 büyüklükteki bir depremden baraj gövdesi çok etkilenmeyecekti. Ancak bu deprem 6 buçuk- 7 büyüklüÄŸünde olsaydÄ±, buranÄ±n büyük ölçüde etkilenme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± vardÄ±. Büyük olasÄ±lÄ±kla buradaki suyun boÅŸalmasÄ±yla FÄ±rat Nehri üzerindeki tüm yerleÅŸim alanlarÄ± ve Birecik dahil olmak üzere Suriye’deki yerleÅŸim alanlar su altÄ±nda kalacaktÄ±. BuralarÄ± geçerken de bu, su kütlesinin büyük bir tahribat ve yÄ±kÄ±m yapma gücü olacaktÄ±” diye konuÅŸtu.

80 MÄ°LYON METREKÜP DOLGU VAR

Atatürk BarajÄ±nÄ±n dünyanÄ±n sayÄ±lÄ± barajlarÄ±ndan bir tanesi olduÄŸunu ve 80 milyon metreküp dolgu ile kaplÄ± olduÄŸunun unutulmamasÄ± gerektiÄŸini aktaran Köse, orta ÅŸiddetli depremlerde baraj gövdesinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiÄŸini ifade etti.

FÄ±rat Nehri üzerinde sayÄ±sÄ±z yerleÅŸim yeri olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Jeoloji Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Onur Köse, “DolayÄ±sÄ±yla böyle bir durumda akÄ±ÅŸ yolu üzerindeki sayÄ±sÄ±z köy ve ilçe merkezleri çok büyük bir tahribata uÄŸrayabilirdi. Onun için bu depremin bence, diÄŸer bölgelerdeki depremleri tetiklemesini sorgulamaktansa, bizler acaba bu tür depremler Atatürk BarajÄ± üzerin bir hasar meydana getirebilir mi? sorusunu sormalÄ±yÄ±z. Çünkü Atatürk BarajÄ± dünyanÄ±n sayÄ±sÄ± büyük barajlarÄ±ndan bir tanesidir. Su toplama havzasÄ±nda biriktirmiÅŸ olduÄŸu su miktarÄ± çok fazladÄ±r. Böyle bir barajÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ± durumunda ya da hasar görüp suyunun aniden boÅŸaltmasÄ± durumunda Suriye’ye kadar içinden geçtiÄŸi tüm yerleÅŸim alanlarÄ±nÄ± etkileyecektir. Bu hat üzerinde büyük popülasyonlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± ve yoÄŸun bir nüfusun olduÄŸu da unutulmamalÄ±dÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla da bu tür depremlerde bu baraj gövdelerinin olduÄŸu yerlerde ilgili mühendislik çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yarÄ±lmasÄ± gerekir” ifadelerini kullandÄ±.

AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilçesinde 2 gün önce meydana gelen 5.5 büyüklüÄŸündeki depremin ardÄ±ndan 4,2, 4,4 ve 4,1 büyüklüÄŸünde artçÄ± depremler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlatan Köse, fay hattÄ±ndaki enerji boÅŸalÄ±mÄ±nÄ±n devam edebileceÄŸine iÅŸaret etti.