Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan vatandaÅŸlar iÃ§in flaÅŸ referandum kararÄ±

16 Nisan'da yapÄ±lacak referandum iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n istedikleri sandÄ±kta oy kullanabileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±

Türkiye’nin Brüksel BaÅŸkonsolosu DilÅŸad KÄ±rbaÅŸlÄ± KaraoÄŸlu, tüm dünyanÄ±n tek seçim bölgesi olarak kabul edildiÄŸini belirterek, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z sadece baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± temsilciliklerde deÄŸil, arzu ettikleri tüm temsilciliklerde oy kullanma imkanÄ±na kavuÅŸtu." dedi.

Referandum sürecinde vatandaÅŸlarÄ±n çok kolay oylarÄ±nÄ± kullanabilmesi için iki büyük yenilik getirildiÄŸini söyleyen KaraoÄŸlu,"Oy kullanma saatleri artÄ±rÄ±ldÄ±. Bu yeni dönemde oy kullanma yaklaÅŸÄ±k 12 saat olacak. Sabah 9'dan akÅŸam 9'a kadar kesintisiz bir ÅŸekilde ve 14 gün boyunca sürecek." diye konuÅŸtu.

KaraoÄŸlu, tüm dünyanÄ±n tek seçim bölgesi olarak kabul edildiÄŸini ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 27 Mart - 9 Nisan tarihleri arasÄ±nda referandum için oy kullanÄ±mÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini belirterek, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z sadece baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± temsilciliklerde deÄŸil, arzu ettikleri tüm temsilciliklerde oy kullanma imkanÄ±na kavuÅŸtu. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z, Brüksel BaÅŸkonsolosluÄŸuna baÄŸlÄ± olsalar da oy kullanmayÄ± arzu ettikleri gün baÅŸka bir temsilciliÄŸe yakÄ±nlarsa o temsilciliÄŸe gidip oy kullanabilecekler." ifadelerini kullandÄ±.

Güvenlik önlemleri

Belçika'da Brüksel ve Anvers baÅŸkonsolosluklarÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n oylarÄ±nÄ± kullanabileceÄŸini anlatan KaraoÄŸlu, YSK'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± kararlar çerçevesinde 3 halkalÄ± bir güvenlik sistemi olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

KaraoÄŸlu, BaÅŸkonsolosluk binasÄ± içerisinde görevlendirilen devlet memurlarÄ± ve siyasi parti temsilcileriyle oy sandÄ±klarÄ±nÄ±n ve tüm oy malzemelerinin güvenliÄŸinin çeÅŸitli sÄ±kÄ± kurallar altÄ±nda saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ±, YSK'nÄ±n izin verdiÄŸi ölçüde özel güvenlik hizmetinden yararlanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve son olarak da BelçikalÄ± makamlarla yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi halinde tüm güvenlik önlemlerinin alÄ±nmÄ±ÅŸ durumda olduÄŸunu anlattÄ±.