Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 04/03/2017 19:20

Tunceli ValiliÄŸi aÃ§Ä±kladÄ± 31 bÃ¶lge Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi

tunceli

Tunceli ValiliÄŸi kent merkezi ve 4 ilÃ§ede Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lge uygulamasÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±

Tunceli ValiliÄŸi’nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, merkez ve OvacÄ±k, Pülümür, Hozat ve NazÄ±miye ilçeleri kÄ±rsalÄ±nda bulunan toplam 31 bölgenin, özel güvenlik bölgesi ilan edildiÄŸi belirtilerek ÅŸöyle denildi:

"Terörle mücadele kapsamÄ±nda yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin korunmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan girilmesinde sakÄ±nca bulunan, Tunceli merkez, OvacÄ±k, Pülümür, Hozat ve NazÄ±miye Ä°lçe sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisindeki 31 ayrÄ± bölgede 02 Mart 2017- 16 Mart 2017 tarihleri arasÄ±nda Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiÅŸtir. HalkÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸi için; Özel Güvenlik Bölgelerine, Mülki Amir izni olmadan giriÅŸler yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°limizde terörist unsurlarÄ±n bulunmasÄ±na ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalÄ±ÅŸmalara azim ve kararlÄ±lÄ±kla aralÄ±ksÄ±z devam edilmektedir."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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