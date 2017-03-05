ArkadaÅŸÄ±yla Ã§aldÄ±ÄŸÄ± ziynet eÅŸyalarÄ±nÄ± niÅŸanlÄ±sÄ±na hediye etti polis hepsini gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Bursa'da arkadaÅŸÄ±yla 50 bin TL deÄŸerinde ziynet eÅŸyalarÄ± Ã§alan Mazlum AkÃ§a, niÅŸanlÄ±sÄ±na hediye etti. Polis yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmalarda, Mazlum AkÃ§a, arkadaÅŸÄ± ve niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ± da gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Bursa'da arkadaÅŸÄ± Murat Yavuz ile birlikte hÄ±rsÄ±zlÄ±k amacÄ±yla girdiÄŸi evden aldÄ±ÄŸÄ± ziynet eÅŸyalarÄ±nÄ±, niÅŸanlÄ±sÄ± Zeynep G.'ye hediye olarak verdiÄŸi iddiasÄ±yla Mazlum Akça ve arkadaÅŸÄ±, polis tarafÄ±ndan kaldÄ±ÄŸÄ± evde yakalandÄ±. Polis aynÄ± evde bulunan Akça'nÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ± Zeynep G. ile kÄ±z arkadaÅŸÄ± N.A.'yÄ± da gözaltÄ±na aldÄ±.

4 EVDE 50 BÄ°N LÄ°RALIK VURGUN YAPTILAR

Bursa'da Merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde geçen hafta 4 eve girerek 50 bin lira deÄŸerinde ziynet eÅŸyasÄ± ve nakit paranÄ±n çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± hÄ±rsÄ±zlÄ±k olaylarÄ±yla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Åžubesi HÄ±rsÄ±zlÄ±k Büro AmirliÄŸi görevlileri, zanlÄ±lardan birinin hÄ±rsÄ±zlÄ±k suçundan 5 yÄ±l kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± bulunan Mazlum Akça ile 5 yÄ±l önce hÄ±rsÄ±zlÄ±k amacÄ±yla girdiÄŸi evde, ev sahibinin gelmesi üzerine 1'nci kattan atlayÄ±nca yaralanÄ±p gözaltÄ±na alÄ±nan ve daha sonra serbest kalan Murat Yavuz olduÄŸunu belirledi.

NÄ°ÅžANLISIYLA GÖZALTINA ALINDI

Polis daha sonra Akça ile Yavuz'un birlikte kaldÄ±ÄŸÄ± Nilüfer Ä°lçesi Görükle Mahallesi'ndeki evini tespit etti. Bu eve baskÄ±n yapan polis, her iki zanlÄ± ile aynÄ± evde bulunan Akça'nÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ± Zeynep G. ile UludaÄŸ Üniversitesi'nde öÄŸrenci olan kÄ±z arkadaÅŸÄ± N.A.'yÄ± gözaltÄ±na aldÄ±. Polis, evde yapÄ±lan aramada bir miktar para ile Akça'nÄ±n hÄ±rsÄ±zlÄ±k sonrasÄ± Zeynep G.'ye hediye amacÄ±yla verdiÄŸi bazÄ± ziynet eÅŸyalarÄ±nÄ± buldu. Emniyet MüdürlüÄŸü'nde sorgulamalarÄ± yapÄ±lan 4 kiÅŸi hÄ±rsÄ±zlÄ±k ve hÄ±rsÄ±zlÄ±k malÄ± almak suçlarÄ±ndan bugün adliyeye sevkedildi.