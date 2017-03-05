Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/03/2017 10:08

Ankara'da dehÅŸet gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ aÄŸÄ±r yaralanan vatandaÅŸ hastaneye son anda yetiÅŸtirildi


BaÅŸkent'te gÃ¼nlÃ¼k kiralÄ±k bir evde kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸilerin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸrayan ÅŸahÄ±s Ã§Ä±plak halde sokaÄŸa Ã§Ä±karak hastaneye gitmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Yolda bayÄ±lan vatandaÅŸ askerlerin ambulansÄ± aramasÄ± sonucu hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ankara'da Mebusevleri Mahallesi MareÅŸal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan günlük kiralÄ±k bir evde kalan ÅŸahÄ±s, henüz kimliÄŸi belirlenemeyen kiÅŸi ya da kiÅŸiler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Vücudunun çeÅŸitli yerlerinden kesici aletle yaralanan ÅŸahÄ±s, çÄ±plak halde evden çÄ±kÄ±p kendi çabalarÄ±yla hastaneye gitmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. AnÄ±tkabir'de görev yapan askerler, ÅŸahsÄ±n apartmanÄ±n önünde yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark edince, durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi.

ÜZERÄ°NDEN KÄ°MLÄ°K ÇIKMADI

Ä°hbar üzerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, ÅŸahsÄ±n ilk müdahalesini gerçekleÅŸtirdi. YaralÄ±, saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan ambulansa taÅŸÄ±ndÄ±ktan sonra, BaÅŸkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. SaldÄ±rganlarÄ±n evde olduÄŸundan ÅŸüphelenen polis ekipleri, apartman kapÄ±sÄ±nÄ±n camÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±ktan sonra ÅŸahsÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± eve girip arama yaptÄ±. YapÄ±lan aramalarda, ÅŸahsÄ±n üzerinden ve evinden kimlik çÄ±kmadÄ±. OlayÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi evde bulunan güvenlik kamerasÄ±nÄ±n, saldÄ±rganlar tarafÄ±ndan poÅŸetle kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Polis, binadaki ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izlemeye aldÄ±. Olayla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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