Kocaeli'de TÃ¼rk donanmasÄ±nÄ±n en geliÅŸmiÅŸ denizaltÄ±sÄ±na sabotaj

Kocaeli'de TÃ¼rk DonanmasÄ±'ndaki en geliÅŸmiÅŸ denizaltÄ±larÄ± arasÄ±nda yer alan TCG GÃ¼r'e sabotaj yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. SabotajÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren astsubay tutuklanÄ±rken, eylemin fark edilmemesi durumunda denizaltÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± andan itibaren motorun kullanÄ±lmaz hale geleceÄŸini sÃ¶yleniyor.

S.S. isimli bir astsubay 30 AralÄ±k 2016'da görevli olduÄŸu TCG Gür denizaltÄ±sÄ±nÄ±n motoruna onlarca cÄ±vata, anahtar ve somun attÄ±. Askeri kaynaklar ''Bu eylem fark edilmeseydi. DenizaltÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± andan itibaren motor kullanÄ±lamaz hale gelecekti'' dedi. Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre tutuklanan astsubay S.S hakkÄ±nda "Devletin SilahlÄ± Kuvvetlerine ait olan deniz ulaÅŸÄ±m aracÄ±nÄ± tahrip etmeye teÅŸebbüs'' suçlamasÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. YapÄ±lan soruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan olayda FETÖ baÄŸlantÄ±sÄ± olabileceÄŸi ÅŸüphesi oluÅŸtu. Bunun ardÄ±ndan askeri savcÄ±lÄ±k ÅŸüpheli astsubayÄ±n eyleminin devletin güvenliÄŸine karÅŸÄ± suçlar kapsamÄ±na girdiÄŸini belirterek soruÅŸturmanÄ±n Kocaeli Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na gönderilmesine karar verdi. Dosya Kocaeli Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na gönderildi.

EN GELÄ°ÅžMÄ°Åž DENÄ°ZALTILARI OLARAK BÄ°LÄ°NÄ°YOR

Gür SÄ±nÄ±fÄ±, Almanya'nÄ±n Howaldtswerke Deutsche Werft AG firmasÄ±nÄ±n Tip 209 T2. 1400 sÄ±nÄ±fÄ± denizaltÄ±larÄ±ndan Türk Deniz Kuvvetleri'nde ilki 2004 yÄ±lÄ±nda hizmete giren denizaltÄ± sÄ±nÄ±fÄ±dÄ±r. Gür sÄ±nÄ±fÄ± halen silah, muhabere ve atÄ±ÅŸ kontrol sistemleri açÄ±sÄ±ndan Türk DonanmasÄ±'ndaki en geliÅŸmiÅŸ denizaltÄ±larÄ± olarak biliniyor.Askeri savcÄ±lÄ±k, Kocaeli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na gönderdiÄŸi dosya için verdiÄŸi görevsizlik kararÄ±nda yaÅŸanan olayÄ± ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla anlattÄ±. YazÄ±da, ÅŸüpheli S.S isimli astsubayÄ±n, 30 AralÄ±k gecesi 00.00-00.40 saatleri arasÄ±nda TCG Gür denizaltÄ±sÄ±nda nöbetçi olduÄŸu bu saatler arasÄ±nda 3 defa dizel dairesine girerek burada yer alan kutudan civata ve somun ve anahtar alarak motor içindeki yuvalara koyduÄŸu belirtildi. Åžüpheli astsubay 5 Ocak 2017'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.