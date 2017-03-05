Hava alayÄ±m derken dengesini kaybedip surlardan aÅŸaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼

Bursa'da hava almak ve manzara izlemek iÃ§in surlara giden genÃ§ kÄ±z, dengesini kaybedince Osmangazi KaymakamlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arkasÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Bursa surlarÄ±nda manzara izleyen genç kÄ±z, dengesini kaybedince onlarca metre yükseklikten düÅŸtü. BacaklarÄ± kÄ±rÄ±lan genç kÄ±zÄ±n feryatlarÄ± yürekleri burktu. Tophane gezi yolundan Bursa manzarasÄ±nÄ± seyretmek isteyen Deniz T, tutunduÄŸu demir korkuluklarda dengesini kaybetti. Genç kÄ±z, onlarca metre yükseklikten Osmangazi KaymakamlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arkasÄ±na düÅŸtü. AcÄ±lar içinde feryat eden genç kÄ±za çevrede bulunanlar müdahale etti. Vücudunda kÄ±rÄ±klar oluÅŸan genç kÄ±z, çaÄŸrÄ±lan saÄŸlÄ±k ekiplerince dikkatli bir ÅŸekilde ambulansa konularak Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.