Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 05/03/2017 10:56

Hava alayÄ±m derken dengesini kaybedip surlardan aÅŸaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼


Bursa'da hava almak ve manzara izlemek iÃ§in surlara giden genÃ§ kÄ±z, dengesini kaybedince Osmangazi KaymakamlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arkasÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Bursa surlarÄ±nda manzara izleyen genç kÄ±z, dengesini kaybedince onlarca metre yükseklikten düÅŸtü. BacaklarÄ± kÄ±rÄ±lan genç kÄ±zÄ±n feryatlarÄ± yürekleri burktu. Tophane gezi yolundan Bursa manzarasÄ±nÄ± seyretmek isteyen Deniz T, tutunduÄŸu demir korkuluklarda dengesini kaybetti. Genç kÄ±z, onlarca metre yükseklikten Osmangazi KaymakamlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arkasÄ±na düÅŸtü. AcÄ±lar içinde feryat eden genç kÄ±za çevrede bulunanlar müdahale etti. Vücudunda kÄ±rÄ±klar oluÅŸan genç kÄ±z, çaÄŸrÄ±lan saÄŸlÄ±k ekiplerince dikkatli bir ÅŸekilde ambulansa konularak Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


BaÄŸÄ±rarak korkutmak istediÄŸi hÄ±rsÄ±zÄ± ruhsatsÄ±z tabancadan seken mermi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Ä°tfaiye eri, bakkala zorla girmek isteyen hÄ±rsÄ±zÄ± baÄŸÄ±rarak korkutamayÄ±nca uyarÄ± ateÅŸi aÃ§tÄ±. Ancak ruhsatsÄ±z tabancasÄ±yla aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ hÄ±rsÄ±zÄ±n olay yerinde Ã¶lmesine sebep oldu.


Kocaeli'de TÃ¼rk donanmasÄ±nÄ±n en geliÅŸmiÅŸ denizaltÄ±sÄ±na sabotaj

Kocaeli'de TÃ¼rk DonanmasÄ±'ndaki en geliÅŸmiÅŸ denizaltÄ±larÄ± arasÄ±nda yer alan TCG GÃ¼r'e sabotaj yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. SabotajÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren astsubay tutuklanÄ±rken, eylemin fark edilmemesi durumunda denizaltÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± andan itibaren motorun kullanÄ±lmaz hale geleceÄŸini sÃ¶yleniyor.


Ankara'da dehÅŸet gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ aÄŸÄ±r yaralanan vatandaÅŸ hastaneye son anda yetiÅŸtirildi

BaÅŸkent'te gÃ¼nlÃ¼k kiralÄ±k bir evde kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸilerin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸrayan ÅŸahÄ±s Ã§Ä±plak halde sokaÄŸa Ã§Ä±karak hastaneye gitmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Yolda bayÄ±lan vatandaÅŸ askerlerin ambulansÄ± aramasÄ± sonucu hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.