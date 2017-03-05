BaÄŸÄ±rarak korkutmak istediÄŸi hÄ±rsÄ±zÄ± ruhsatsÄ±z tabancadan seken mermi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Ä°tfaiye eri, bakkala zorla girmek isteyen hÄ±rsÄ±zÄ± baÄŸÄ±rarak korkutamayÄ±nca uyarÄ± ateÅŸi aÃ§tÄ±. Ancak ruhsatsÄ±z tabancasÄ±yla aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ hÄ±rsÄ±zÄ±n olay yerinde Ã¶lmesine sebep oldu.

Konya'nÄ±n KarapÄ±nar ilçesinde itfaiye eri 31 yaÅŸÄ±ndaki Osman Nuri Ö., iddiaya göre bakkala zorla girmek isteyen 46 yaÅŸÄ±ndaki Ä°sa Uzun'u uyarmak için ruhsatsÄ±z tabancasÄ±yla ateÅŸ açtÄ±. Yerden seken kurÅŸunla kasÄ±ÄŸÄ±ndan yaralanan Uzun olay yerinde öldü. Ä°tfaiye eri Osman Nuri Ö. ise jandarma tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

RUHSATSIZ TABANCASINI ALIP SESLERÄ° KONTROL ETTÄ°

Olay dün sabaha karÅŸÄ± saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda KarapÄ±nar ilçesine baÄŸlÄ±, bir dönem belde olan HotamÄ±ÅŸ Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya göre eski belediye binasÄ±ndaki itfaiye merkezinde nöbetçi olarak kalan itfaiye eri Osman Nuri Ö. binanÄ±n alt katÄ±nda bulunan Hüseyin Sözen'e ait bakkalÄ±n kepenklerinin sesini duydu. RuhsatsÄ±z tabancasÄ±nÄ± alÄ±p sesleri kontrol etmek için itfaiye merkezinden çÄ±kan Osman Nuri Ö., bir kiÅŸinin bakkalÄ±n kepenklerini açmak için zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördü.

UYARI ATEÅžÄ° CAN ALDI

Ä°ddiaya göre baÄŸÄ±rarak korkutmak isteyen Osman Nuri Ö. zanlÄ±nÄ±n bu uyarÄ±sÄ±nÄ± dikkate almamasÄ± üzerine, ruhsatsÄ±z tabancasÄ±yla ateÅŸ açtÄ±. Yerden seken kurÅŸun Ä°sa Uzun olduÄŸu belirlenen kiÅŸinin kasÄ±ÄŸÄ±na isabet etti. Uzun kanlar içerisinde kalÄ±rken, Osman Nuri Ö. ise durumu 112 saÄŸlÄ±k ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± muayene sonrasÄ± hÄ±rsÄ±zlÄ±k suçundan arandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen Ä°sa Uzun'un kan kaybÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. EÅŸinden ayrÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve bir çocuÄŸunun bulunduÄŸu öÄŸrenilen Ä°sa Uzun cesedi olay yerinde yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan otopsi yapÄ±lmak üzere hastane morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°tfaiye eri Osman Nuri Ö. ise jandarma tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.