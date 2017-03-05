138 yÄ±l Ã¶nce rafa kaldÄ±rÄ±ldÄ± Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ projesi neden gerÃ§ekleÅŸtirilmedi

BaÅŸbakanlÄ±k OsmanlÄ± ArÅŸivi'nden Ã§Ä±kan belgelere gÃ¶re Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n 138 yÄ±l Ã¶nce projelendiÄŸi ancak OsmanlÄ±'nÄ±n iÃ§ ve dÄ±ÅŸ karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar nedeniyle yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

BaÅŸbakanlÄ±k OsmanlÄ± ArÅŸivi'ndeki belgeler, YedikÄ±ta Tarih ve Kültür Dergisi tarafÄ±ndan mart sayÄ±sÄ±nda yayÄ±nlandÄ±. Çanakkale BoÄŸazÄ±'nÄ±n en dar yerine kurulacak bin 500 metre uzunluÄŸundaki metal köprüyle sadece Gelibolu Anadolu'ya baÄŸlanmayacak, Ä°stanbul ve Ä°zmir de demiryolu üzerinden irtibatlandÄ±rÄ±lacaktÄ±. Üstelik bu hat sayesinde iki büyük liman ÅŸehri arasÄ±ndaki ulaÅŸÄ±m 18 saat kÄ±salÄ±yordu. Proje hayata gecÌ§tigÌ†i takdirde deniz yoluyla 37 saat suÌˆren IÌ‡zmir-IÌ‡stanbul arasÄ±, tren yoluyla 19 saate inecekti. Ä°nÅŸa edilecek demiryolunun uzunluÄŸu Ä°zmir dâhil 430 kilometre olacaktÄ±. Demiryolunun ana maliyeti 173 bin 940 kese altÄ±n idi. Körfez ve körfeze dair iÅŸler içinse 195 bin 652 kese altÄ±n harcanacaktÄ±. Belgelerde yer alan diÄŸer bir anekdota göre ise bu hat inÅŸa edilebilseydi birkaç sene zarfÄ±nda yapÄ±lan masraf karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ± gibi 300 kese altÄ±na yakÄ±n bir gelir elde edilecekti. Bunun yanÄ±nda bölgenin refah ve stratejik önemi artarak ülke ekonomisine büyük katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±. Projenin diÄŸer bir önemli maddesi de Saros Körfezi'ne yeni bir liman inÅŸasÄ±ydÄ±. Bu liman, AvrupalÄ± emsalleriyle rekabet edecek büyüklükte ve donanÄ±mda olacaktÄ±. OsmanlÄ±'nÄ±n içinde bulunduÄŸu iç ve dÄ±ÅŸ karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar sebebiyle proje hayata geçirilemedi, rafa kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (Kaynak: Star)