Polis Horozcular DerneÄŸi'ne baskÄ±n yaptÄ± gÃ¶rdÃ¼kleri karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸok oldu

AdÄ±yaman'da Horozcular DerneÄŸi'ne baskÄ±n yapan polisler, horoz dÃ¶vÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in tribÃ¼n ve arenanÄ±n olduÄŸunu da gÃ¶rÃ¼nce ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizleyemedi.

AdÄ±yaman Emniyet MüdürlüÄŸü Güvenlik Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, Özel Harekat Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri ile birlikte Barbaros Hayrettin Mahallesi'ndeki Horozcular DerneÄŸi'ne baskÄ±n yaptÄ±. Horoz dövüÅŸtürüldüÄŸü iddia edilen derneÄŸe baskÄ±n düzenleyen polis kapÄ±yÄ± açmalarÄ±nÄ± aksi halde kÄ±racaÄŸÄ±nÄ± söyleyince içeridekiler tarafÄ±ndan kapÄ± açÄ±ldÄ±.BaskÄ±nda derneÄŸin ortasÄ±nda horoz dövüÅŸtürmekte kullanÄ±lan bir arena ve tribün yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüldü. Horoz dövüÅŸü üzerinden bahis oynatÄ±lmasÄ± ile ilgili polis ekipleri, dernek binasÄ±nda bulunan 40 kiÅŸiye 227'ÅŸer TL ceza kesti. Dernek içerisindeki 2 horoz üzerinde kan izleri tespit edildi. Dernek BaÅŸkanÄ± Y.T.'ye ise bu iki horozdan dolayÄ± 5 bin 200 TL para cezasÄ± uygulanÄ±rken, 'kumar oynatmaya yer temin etmek' suçundan hakkÄ±nda adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.