KÄ±yÄ±ya vuran deniz kaplumbaÄŸalarÄ± iÃ§in dernekten anlamlÄ± aÃ§Ä±klama

AydÄ±n'Ä±n KuÅŸadasÄ± ilÃ§esinde kÄ±yÄ±ya vuran iribaÅŸ cinsi deniz kaplumbaÄŸasÄ± Ã¶lÃ¼ bulundu.

KuÅŸadasÄ±'nda aynÄ± gün iki ayrÄ± noktada iki ayrÄ± ölü 'iribaÅŸ' cinsi deniz kaplumbaÄŸasÄ± karaya vurdu. Dün gelen ihbarlarÄ± deÄŸerlendiren Ekosistemi Koruma ve DoÄŸasevenler DerneÄŸi üyeleri, biri sahil sitelerindeki SGK önünde muhtemelen boÄŸularak ölen, diÄŸeri YÄ±lancÄ± Burnu açÄ±klarÄ±nda muhtemelen bir deniz aracÄ±nÄ±n boynundan çarptÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lan iki deniz kaplumbaÄŸasÄ±nÄ± ölü olarak bulup, sudan çÄ±kardÄ±. EKODOSD BaÅŸkanÄ± Bahattin Sürücü, "Son yÄ±llarda yapÄ±lan bilinçlendirme çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla belediyenin, turistik iÅŸletmelerin, deniz kÄ±yÄ±sÄ±ndaki site sakinlerinin ve vatandaÅŸlarÄ±n duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ihbarlar alÄ±yoruz. Denizlerin sadece insanlar için olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sularda nadir canlÄ±larÄ±n da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunlarÄ±n hava almak için bir süre su yüzeyine çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ±n bilinmesi ve karada gösterilen duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n denizde de devam etmesi gerekiyor. Deniz trafiÄŸinin yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ± bir döneme yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan, özellikle sürat yapan deniz araçlarÄ±n çok dikkat etmesi, aÄŸa takÄ±lan kaplumbaÄŸalar için yardÄ±m istenmesi, paragatlarda aÄŸzÄ±nda iÄŸne bulunan kaplumbaÄŸanÄ±n misina kesilerek denize bÄ±rakÄ±lmasÄ± yerine, tekneye alÄ±nÄ±p üzeri Ä±slak bir havluyla örtülerek hemen haber verilmesi bu canlÄ±larÄ±n hayatÄ±nÄ± kurtaracaktÄ±r." dedi.