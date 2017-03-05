Yol kenarÄ±ndaki kayalÄ±klarÄ±n arasÄ±nda bulunan patlayÄ±cÄ± madde imha edildi

Hakkari'de yol kenarÄ±nda kayalÄ±klarÄ±n arasÄ±na gizlenmiÅŸ halde bulunan patlayÄ±cÄ± maddenin polis ekipleri tarafÄ±ndan imha edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Hakkari'nin Åžemdinli ilçesinde yol kenarÄ±nda kayalÄ±klarÄ±n arasÄ±na gizlenmiÅŸ halde tespit edilen patlayÄ±cÄ± madde, güvenlik güçleri tarafÄ±ndan imha edildi. Hakkari ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda 4 Mart 2017 günü Åžemdinli ilçesi BoÄŸazköy yolu kenarÄ±nda patlayÄ±cÄ± madde tespit edildiÄŸi belirtildi. AçÄ±klamada, "Tespit edilen patlayÄ±cÄ± madde ile ilgili olarak yapÄ±lan incelemede kayalÄ±klar arasÄ±na gizlenmiÅŸ ve patlatÄ±lmaya hazÄ±r 1 adet piknik tüpünden yapÄ±lmÄ±ÅŸ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ olup; EYP düzeneÄŸi usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiÅŸtir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.