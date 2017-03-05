Sulama gÃ¶letine dÃ¼ÅŸen 13 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±

Kocaeli'de 13 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuk sulama gÃ¶letine dÃ¼ÅŸtÃ¼. YarÄ±m saatlik aramanÄ±n ardÄ±ndan Ã§ocuÄŸun cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bu akÅŸam üzeri saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda 13 yaÅŸÄ±ndaki AÅŸkÄ±n Can AydÄ±n, arkadaÅŸÄ±yla BeylikdaÄŸÄ± Hürriyet Mahallesindeki sulama göletinin bulunduÄŸu bölgeye geldi. Engelleri aÅŸan iki çocuk göletin yanÄ±na kadar ulaÅŸtÄ±. Ä°ddiaya göre, AÅŸkÄ±n Can AydÄ±n, gölete girmek için üzerini çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada ayaÄŸÄ± kayarak suyun içine düÅŸtü. ÇÄ±rpÄ±nan çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. ArkadaÅŸÄ± ise hemen mahalleye geri dönerek durumu ailesine anlattÄ±. Ä°hbar üzerine olay yerine itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Kocaeli BüyükÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda görev yapan dalgÄ±çlar, yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat süren aramanÄ±n ardÄ±ndan çocuÄŸun cansÄ±z bedenine ulaÅŸtÄ±. 13 yaÅŸÄ±ndaki AÅŸkÄ±n'Ä±n cesedi su içinden çÄ±kartÄ±lÄ±rken yakÄ±nlarÄ± sinir krizleri geçirdi.