Havada tehlikeli anlar yaÅŸandÄ± BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n helikopteri iniÅŸ yapamadÄ±

Referandum mitingleri iÃ§in BingÃ¶l ve MuÅŸ'a gidecek olan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n helikopteri hava durumunun olumsuz koÅŸullarÄ± nedeniyle MuÅŸ HavalimanÄ±na 3 kez inemedi.

Referandum mitinglerine Bingöl ve MuÅŸ'ta devam eden BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, havada tehlikeli anlar yaÅŸadÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m ve beraberindekileri Bingöl'deki mitingden sonra MuÅŸ'a götüren helikopter, yoÄŸun sisten dolayÄ± MuÅŸ HavaalanÄ± pistini üç kere pas geçti. ArdÄ±ndan Bitlis'in Tatvan ilçesine yönelen helikopter, burada da iniÅŸ yapamayÄ±nca yeniden MuÅŸ il merkezine döndü.Kale Mahallesi'ndeki uygun bir alana inen helikopterdeki BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve beraberindekiler, daha sonra yakÄ±ndaki bir eve konuk oldu. O anlar helikopterdekiler tarafÄ±ndan görüntülendi.Sorunsuz iniÅŸ yapan YÄ±ldÄ±rÄ±m, daha sonra binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla MuÅŸ Belediye MeydanÄ±'nda yapÄ±lan mitinge geçti.

ALANDA ANONS YAPILDI

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, konuÅŸmasÄ± öncesi miting alanÄ±nda, "SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±z sizlerle buluÅŸmak için inanÄ±n çok zorlu yollardan geçti. Önce uçakla gelecekti, sis nedeniyle Bingöl'den uçak kalkamadÄ±. Helikopterle geldi, helikopter MuÅŸ HavalimanÄ±'na iniÅŸ yapamadÄ±. Stada inmek istediler, üç defa denediler, inemediler. Daha sonra Tatvan'a gitmeye karar verildi, oradan gelecekti. Orada sis aynÄ± ÅŸekilde devam ettiÄŸi için, oradan da vazgeçildi. Ama SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±z, 'Ne olursa olsun, ben MuÅŸlu kardeÅŸlerimle görüÅŸeceÄŸim.' dedi ve helikopter MuÅŸ'a indi." anonsu yapÄ±ldÄ±.BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, haftaiçi planlanan BartÄ±n ve Sinop mitinginde de benzer bir talihsizlik yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m, uçaÄŸÄ± sis nedeniyle iniÅŸ yapamayÄ±nca, BartÄ±nlÄ±lara video konferans yoluyla Sinop'tan seslenmiÅŸti.