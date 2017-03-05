En geniÅŸ kapsamlÄ± operasyon baÅŸladÄ± 17 helikopter havalandÄ±

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi'nin 18 kÃ¶yde bu sabah sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan etmesinin 17 helikopter ve 400 Ã¶zel eÄŸitimli polis operasyon baÅŸlattÄ±.

Terör örgütü PKK'nÄ±n kÄ±ÅŸ üslenmasinden bahar hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dönemde, örgütün büyük önem verdiÄŸi DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilçesinde büyük bir operasyonun düÄŸmesine basÄ±ldÄ±. Ä°lçede önce 18 köyde bu sabah sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi. AkÅŸam saatlerinde de yaklaÅŸÄ±k 2 bin askerden oluÅŸan 4 tabur ve ve 400 özel eÄŸitimli personelden oluÅŸan 40 tim özel harekat polisinin katÄ±lÄ±mÄ±yla operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Yürütülen operasyona havadan 17 helikopter destek veriyor. Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nÄ±n Ömeryan adÄ±nÄ± verdiÄŸi Mardin'in Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçeleri arasÄ±nda kalan bölgede, aralarÄ±nda örgütün sözde özel kuvvetler sorumlularÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 10 teröristi haftaiçi düzenlediÄŸi operasyonla etkisiz hale getirmiÅŸti.

DÄ°YARBAKIR VALÄ°LÄ°ÄžÄ°'NDEN AÇIKLAMA

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi, operasyonla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸöyle dedi:Ä°limiz Lice ilçesi mülki sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde bulunan daÄŸlÄ±k ve ormanlÄ±k alanda faaliyet yürüten, aralarÄ±nda üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen BTÖ mensuplarÄ±nÄ± ve iÅŸbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensuplarÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ±nÄ± ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadÄ±yla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkÄ±n can ve mal güvenliÄŸini saÄŸlamak maksadÄ±yla, 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanununun ilgili maddeleri gereÄŸince, belirtilen bölgelerde (Lice Ä°lçesine baÄŸlÄ± olan; Örtülü Köyü, Tuzlaköy Köyü, Hedik Köyü, KÄ±ralan Köyü, YamaçlÄ± Köyü, Dernek Köyü, SaydamlÄ± Köyü, BayÄ±rlÄ± Köyü, YalÄ±mlÄ± Köyü, Akçabudak Köyü, KÄ±lÄ±çlÄ± Köyü, Ulucak Köyü, Yorulmaz Köyü, Baharlar Köyü, Yaprakköy Köyü, Yünlüce Köyü, Güldiken Köyü ve Üçdamlar Köyü sivil vatandaÅŸlarÄ±n zarar görmemesi amacÄ±yla 05 Mart 2017 günü saat 07.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokaÄŸa çÄ±kma yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r. Söz konusu yasaÄŸa vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n uymasÄ± kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasaÄŸÄ±n bitim süresi ayrÄ±ca duyurulacaktÄ±r.