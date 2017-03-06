Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/03/2017 09:16

Hapiste kalan FETÃ–'cÃ¼lerin yeni taktiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±


FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda devam eden davalardan sonra hapis hÃ¼kmÃ¼yle kalan zanlÄ±larÄ±n yeni bir taktiÄŸi deÅŸifre edildi. FETÃ–'cÃ¼lerin Mors alfabesine benzer bir ÅŸifreleme sistemiyle haberleÅŸtikleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Emniyet Genel MüdürlüÄŸü, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan bir yandan FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyonlarÄ±nÄ± tüm hÄ±zÄ±yla sürdürürken, bir yandan da örgüt üyelerinin faaliyetlerini yakÄ±n takibe aldÄ±. Emniyet Genel MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, FETÖ/ PDY mensuplarÄ±na yönelik yürütülen çalÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda terör örgütü üyelerinin cezaevlerinde kendi aralarÄ±nda 'mors alfabesi'ne benzer bir ÅŸekilde ÅŸifreli alfabe oluÅŸturarak, 'kriptolu haberleÅŸme sistemi'ne geçtiÄŸini deÅŸifre etti.

TÜM Ä°LLERE UYARI YAPILDI

Emniyet Genel MüdürlüÄŸü, 81 ile gönderdiÄŸi yazÄ±da, örgüt üyelerinin çeÅŸitli materyallerden yararlanarak ÅŸifreli haberleÅŸtiÄŸini belirtti. Kabartma, noktalama ve çizgilerle kriptolu haberleÅŸme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit eden Terörle Mücadele Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, örgüt üyelerinin özellikle cezaevlerinde dÄ±ÅŸ destek alÄ±p almadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸi öÄŸrenildi. Åžifreli haberleÅŸmeyi cezaevine taÅŸÄ±yan veya cezaevinden alÄ±p dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kararak örgüte yardÄ±m ve yataklÄ±k yapan kiÅŸilerin olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n detaylÄ± araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

 

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