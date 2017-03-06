Meteoroloji uyardÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ geri geliyor

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan bazÄ± iller iÃ§in saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, Sabah ve gece saatlerinde iç ve doÄŸu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. DoÄŸu Karadeniz'in iç kesimleri ile DoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusunda buzlanma ve don olayÄ± görüleceÄŸi tahmin ediliyor. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 6 derece artacak, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. RüzgarÄ±n, genellikle güney yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara'nÄ±n batÄ±sÄ± ile Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açÄ±k 16

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 18

Ä°zmir: ParçalÄ± ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19

Bursa: ParçalÄ± ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 24

Adana: Az bulutlu ve açÄ±k 21

Antalya: Az bulutlu ve açÄ±k 20

Samsun: Az bulutlu ve açÄ±k 17

Trabzon: Az bulutlu ve açÄ±k 15

Erzurum: Az bulutlu ve açÄ±k 6

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu ve açÄ±k 18