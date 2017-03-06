Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/03/2017 14:59

Meteoroloji uyardÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ geri geliyor

saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan bazÄ± iller iÃ§in saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, Sabah ve gece saatlerinde iç ve doÄŸu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. DoÄŸu Karadeniz'in iç kesimleri ile DoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusunda buzlanma ve don olayÄ± görüleceÄŸi tahmin ediliyor. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 6 derece artacak, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. RüzgarÄ±n, genellikle güney yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara'nÄ±n batÄ±sÄ± ile Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açÄ±k 16

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 18

Ä°zmir: ParçalÄ± ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19

Bursa: ParçalÄ± ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 24

Adana: Az bulutlu ve açÄ±k 21

Antalya: Az bulutlu ve açÄ±k 20

Samsun: Az bulutlu ve açÄ±k 17

Trabzon: Az bulutlu ve açÄ±k 15

Erzurum: Az bulutlu ve açÄ±k 6

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu ve açÄ±k 18

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

ankara Ã¼niversitesi

Ankara Ãœniversitesi karÄ±ÅŸtÄ± stant aÃ§an gruba polis mÃ¼dahale etti

Ankara Ãœniversitesi Cebeci KampÃ¼sÃ¼'nde yaÅŸanan olayda KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ nedeniyle stant aÃ§an gruba polis mÃ¼dahale etti


Vasiyetini bile yazmÄ±ÅŸtÄ± bu uygulama doÄŸumda annenin Ã¶lmesini engelleyecek

Kanamaya baÄŸlÄ± olarak doktorlarÄ±n "yÃ¼zde 90 doÄŸumda, bebeÄŸiyle birlikte Ã¶lÃ¼m riski var" dediÄŸi hastasÄ± AyÅŸe KaÃ§maz bir mucizeye imza attÄ±. Kanserli tÃ¼mÃ¶r ameliyatlarÄ±nda uyguladÄ±ÄŸÄ± klips yÃ¶ntemini KaÃ§maz'a uygulayan Prof. Dr. Polat Dursun, binlerce annenin doÄŸumda Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ engelleyecek bir uygulamayÄ± buldu.


Sevgilisinden ayrÄ±lan genÃ§ yÃ¼ksek gerilim hattÄ±nda intihara kalkÄ±ÅŸtÄ±

Adana'da 16 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ yÃ¼ksek gerilim hattÄ±na Ã§Ä±karak intihar etmek istedi. Polislerin ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ikna Ã§abalarÄ± sonunda genÃ§ aÅŸaÄŸÄ±ya indi.