Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/03/2017 18:25

Lice'de dev operasyon sÃ¼rÃ¼yor PKK'nÄ±n 6 aracÄ± ve barÄ±naÄŸÄ± imha edildi


DiyarbakÄ±r Lice'de 7 bin gÃ¼venlik personelinin katÄ±lÄ±mÄ±yla devam eden PKK operasyonunda bugÃ¼n 6 araÃ§ ele geÃ§irilirken, 6 barÄ±nak ve 4 sÄ±ÄŸÄ±nak kullanÄ±lamaz hale getirildi.

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi, Lice ilçesine baÄŸlÄ± 18 köyde devam eden operasyona iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±.AçÄ±klamada, Kulp, Lice, Hani ilçeleri kuzeyi ile Bingöl il hududu arasÄ±nda barÄ±nan ve kÄ±ÅŸ üslenmesine giren aralarÄ±nda üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek amacÄ±yla 7 bin güvenlik personelinin katÄ±lÄ±mÄ±yla dün 05.00'dan itibaren operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±.AçÄ±klamada, "Bölgede yürütülen 'Bayrak-41 Åžehit Jandarma Astsubay KÄ±demli ÇavuÅŸ Tolga TopçuoÄŸlu' operasyonunda bugün 17.00 itibariyle, Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan adli arama kararlarÄ±na istinaden toplam 75 ev ve eklentilerinde arama faaliyeti icra edilmiÅŸtir"

6 BOMBALI ARAÇ ELE GEÇÄ°RÄ°LDÄ°

AçÄ±klamada, ayrÄ±ca bölücü terör örgütü mensuplarÄ±nca yaÄŸmalanmayÄ± müteakip, bombalÄ± araç yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lacaÄŸÄ± yönünde istihbari bilgi bulunan 6 aracÄ±n ele geçirildiÄŸine dikkat çekilerek, ÅŸu ifadelere yer verildi:"Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü personelince müÅŸterek oluÅŸturulan 28 yol kontrol noktasÄ±nda yapÄ±lan kontroller neticesinde, 348 araç ve bin 641 ÅŸahsÄ±n sorgulamasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. YapÄ±lan sorgulamalar sonucu haklarÄ±nda suç kaydÄ± bulunan 5 ÅŸahÄ±s yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.Bölücü terör örgütü mensuplarÄ±na ait 6 barÄ±nak ve 4 sÄ±ÄŸÄ±nak tespit edilmeyi müteakip kullanÄ±lamaz hale getirilmiÅŸ, barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±naklar içerisinde bulunan yaÅŸam ve giyim malzemeleri Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ± gereÄŸince yerinde imha edilmiÅŸtir.

795 KÄ°LO ESRAR ELE GEÇÄ°RÄ°LDÄ°

Narko-terörizmle mücadele kapsamÄ±nda ise 343 kilogram toz, 452 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 795 kilogram uyuÅŸturucu madde ele geçirilmiÅŸ olup, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ± gereÄŸince muhafaza altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r"

 

 

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