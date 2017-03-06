FETÃ–'cÃ¼ hakimin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in BM GÃ¼venlik Konseyi'ne baÅŸvurdular

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan TÃ¼rkiye adÄ±na UluslararasÄ± Ceza Mahkemeleri'nde gÃ¶revli hakim AydÄ±n Sefa Akay'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in UluslararasÄ± Ceza Mahkemeleri MekanizmasÄ± durumu BM GÃ¼venlik Konseyi'ne ÅŸikayet etti.

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan tutuklanan FETÖ'cü hakimler arasÄ±nda Türkiye adÄ±na UluslararasÄ± Ceza Mahkemeleri'nde (UCM) görevli hakim AydÄ±n Sefa Akay da vardÄ±.UCM, FETÖ'cü hakimin tutuklanmasÄ±nÄ±n iÅŸleri aksattÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek Türkiye'ye "derhal serbest bÄ±rakÄ±n" talimatÄ± vermiÅŸ, Türkiye ise yetkinin baÄŸÄ±msÄ±z mahkemelerde olduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.Ancak FETÖ'cü hakimi kurtarmak isteyen UCM'den yeni bir hamle geldi.BM'nin Yugoslavya ve Ruanda'da yaÅŸanan savaÅŸ suçlarÄ± ve soykÄ±rÄ±mlarla ilgili davalarÄ±ndan kalan temyiz ve diÄŸer yasal iÅŸlemlerle ilgilenen UluslararasÄ± Ceza Mahkemeleri MekanizmasÄ±'ndan yargÄ±ç Theodor Meron yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada Türkiye'nin UCM yargÄ±cÄ± AydÄ±n Sefa Akay'Ä± serbest bÄ±rakmasÄ± konusundaki yükümlülüklerine uymakta baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu belirterek " Bu konu BMGK'ya rapor edilmelidir" ifadelerini kullandÄ±.Ancak BMGK'nÄ±n konu hakkÄ±nda nasÄ±l bir yaptÄ±rÄ±m uygulayabileceÄŸi bilinmiyor." dedi.