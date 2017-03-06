Ã‡ipli kimlik kartlarÄ±na sesli uygulama geliyor

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, doÄŸum bildirimleri sÄ±rasÄ±nda hata yapÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k yeni kimlik kartlarÄ±nda sesli bildirim olacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, doÄŸum bildirimleri sÄ±rasÄ±nda çocuklarÄ±n ad, doÄŸum yeri, doÄŸum tarihi veya cinsiyet bilgilerinin yanlÄ±ÅŸ yazÄ±larak tescil edildiÄŸine yönelik sÄ±k sÄ±k gelen baÅŸvurular üzerine harekete geçti. BakanlÄ±k 81 ildeki nüfus ve vatandaÅŸlÄ±k iÅŸleri genel müdürlüklerine bir yazÄ± gönderdi. Buna göre görevliler, kayÄ±t öncesi bebeÄŸin kimlikte yer alan bilgilerini sesli bir ÅŸekilde anne ya da babaya okuyacak. Genelgede, daha önce yanlÄ±ÅŸ bilginin ancak mahkeme kararÄ±yla düzeltilebildiÄŸi, bu nedenle MERNÄ°S uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Uygulamayla çocuklarÄ±n bilgilerinin doÄŸrulanmasÄ± için ikinci kez veri giriÅŸi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, farklÄ±lÄ±k bulunmasÄ± halinde hata mesajÄ±yla iÅŸleme devam edilmediÄŸi ifade edildi.