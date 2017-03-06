Ankara'da 7 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼ hangi yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yarÄ±n baÅŸkentte katÄ±lacaÄŸÄ± toplantÄ± nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak

Ankara'da, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Ankara Arena'da halk oylamasÄ±na iliÅŸkin gerçekleÅŸtireceÄŸi toplantÄ± nedeniyle yarÄ±n bazÄ± yollar araç trafiÄŸine kapatÄ±lacak.

Ankara ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Ankara Arena Spor Salonunda yarÄ±n gerçekleÅŸtireceÄŸi "Gelecek Ä°çin Evet" programÄ± nedeniyle trafikte aksaklÄ±k yaÅŸanmamasÄ± adÄ±na bazÄ± tedbirler alÄ±ndÄ±.Bu kapsamda, Cumhuriyet Caddesi (Gar KavÅŸaÄŸÄ±-Baruthane KavÅŸaÄŸÄ± arasÄ± ile giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±) ile Hipodrom Caddesi ve TalatpaÅŸa BulvarÄ±'nda (UlaÅŸtÄ±rma KavÅŸaÄŸÄ± ile Opera Köprüsü arasÄ± tüm giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±) saat 11.00'den etkinlik sona erene kadar araç trafiÄŸi saÄŸlanamayacak.