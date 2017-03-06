Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/03/2017 20:36

Antalyaspor Galatasaray maÃ§Ä±nda evlilik teklifi sÃ¼rprizi

Antalyaspor Galatasaray maÃ§Ä±

Antalyaspor ile Galatasaray arasÄ±nda oynanan lig maÃ§Ä±na tirÃ¼bÃ¼nde yapÄ±lan evlilik teklifi damga vurdu

Antalyaspor ile Galatasaray arasÄ±nda oynanan Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta kapanÄ±ÅŸ maçÄ±ndan önce kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n tribününden bir genç, kÄ±z arkadaÅŸÄ±na evlenme teklif etti. Tribünde pankart açan ve kÄ±z arkadaÅŸÄ±na diz çökerek evlenme teklif eden genç ‘evet' yanÄ±tÄ±nÄ± alÄ±nca kÄ±z arkadaÅŸÄ±na uzun süre sarÄ±ldÄ±. 

Antalyaspor ile Galatasaray arasÄ±nda oynanan 23. hafta kapanÄ±ÅŸ maçÄ± öncesi Antalyaspor taraftarlarÄ±ndan Osman Emir, 5 yÄ±llÄ±k kÄ±z arkadaÅŸÄ±na evlenme teklif etti. Emir, maç öncesi tribünde "Benimle evlenir misin Rabiam" pankartÄ± açtÄ±rdÄ± ve pankart önünde diz çökerek evlenme teklifi etti. Osman Emir'in 5 yÄ±llÄ±k kÄ±z arkadaÅŸÄ± 22 yaÅŸÄ±ndaki Rabia Arslan ise ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±. ÅžaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kÄ±sa sürede atlatan Arslan, erkek arkadaÅŸÄ±na ‘evet' yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. 23 yaÅŸÄ±ndaki Osman Emir, diz çökerek evlenme teklif ettiÄŸi kÄ±z arkadaÅŸÄ± Rabia Arslan'Ä±n parmaÄŸÄ±na yüzük taktÄ±.

"2 AÅžKIM VAR BÄ°RÄ° ANTALYASPOR BÄ°RÄ° RABÄ°A"

Bu dünya da iki aÅŸkÄ±nÄ±n olduÄŸunu ifade eden Osman Emir, "AÅŸklarÄ±mdan biri Rabia, diÄŸeri ise Antalyaspor. Her ikisini de aynÄ± anda yapmak istedim. O yüzden pankart açtÄ±m ve kÄ±z arkadaÅŸÄ±mÄ± pankartÄ±n yanÄ±na getirerek evlenme teklif ettim. Rabia'nÄ±n da yarÄ±n doÄŸum günü ona iki hediye birden vermek istedim. 8 Nisanda da niÅŸan yapacaÄŸÄ±z" dedi.

"ÇOK ÅžAÅžKINIM"

Tribünde evlilik teklifi alan Rabia Arslan ise ÅŸaÅŸkÄ±n olduÄŸunu ifade etti. Arslan, "Böyle bir evlenme teklifini hiç beklemiyordum. Hala çok ÅŸaÅŸkÄ±nÄ±m. Herkesin içinde, çok mutlu oldum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.-

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