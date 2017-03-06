PaylaÅŸÄ±lamayan Golden Ã‡etesi'nin yeni evi belli oldu

Bodrum'da yaÅŸayan ve sahibi Ã¶ldÃ¼kten sonra ortada kalan 12 golden cinsi kÃ¶peklerin nerede yaÅŸayacaÄŸÄ± belli oldu

MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilçesinde sahibi öldükten sonra belediye hayvan barÄ±naÄŸÄ±na gönderilen ve "Golden Çetesi" olarak adlandÄ±rÄ±lan 12 köpek, Ä°stanbul'a götürüldü.

BakÄ±cÄ±larÄ± kaptan Åženol Özbakan'Ä±n ölümü üzerine Dr. Aylin YÄ±ldÄ±z Schwarz'Ä±n bakÄ±mÄ±nÄ± üstlendiÄŸi 'Golden Çetesi' olarak tanÄ±nan golden retriever cinsi 12 köpek, bir süre sonra çeÅŸitli tartÄ±ÅŸmalar üzerine Bodrum Hayvan BarÄ±naÄŸÄ± yetkilileri tarafÄ±ndan alÄ±narak barÄ±naÄŸa konulmuÅŸtu. YaklaÅŸÄ±k bir buçuk aydÄ±r barÄ±nakta bakÄ±lan köpekler, Åženol Özbakan'Ä±n kÄ±zÄ± YaÄŸmur Özbakan'Ä±n onayÄ±yla Ä°stanbul'da yaÅŸayan hayvansever IÅŸkÄ±n MoÄŸol AlçÄ±'nÄ±n himayesine verildi. Bodrum Hayvan BarÄ±naÄŸÄ±'na dün gelen iki adet pet nakil aracÄ±na alÄ±nan köpekler, karayolu ile Ä°stanbul'a götürüldü.

Sosyal medyadan açÄ±klama yapan IÅŸkÄ±n MoÄŸol, "Golden Çetesi'ni resmi olarak sahiplendim ve Ä°stanbul'a geldiler. BarÄ±naÄŸa girdikleri güne kadar onlarÄ± hiç takip etmedim. Bodrum'da yaÅŸayan Åženol kaptan ve çetesi olarak bildiÄŸim bir konuydu sadece. Bir gün mutfakta otururken ve benim kendi çocuklarÄ±m ayaÄŸÄ±mÄ±n dibinde uyurken çeteden birinin barÄ±naÄŸa gönderilirken aracÄ±n içinde tel bir kafesten bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± haberi gördüm. O bakÄ±ÅŸ bence çok ÅŸey anlatÄ±yordu. Bir an kendimi düÅŸündüm. Ben ölsem ve tüylerine zarar gelmesinden korktuÄŸum çocuklarÄ±mÄ±n barÄ±naÄŸa gitme düÅŸüncesi beni mahvetti ve herhalde mezarÄ±mda bin kere daha ölürdüm o zaman. O gün Åženol kaptanÄ±n kÄ±zÄ± YaÄŸmur'u aradÄ±m ve o çocuklarÄ± sahiplenmek istediÄŸimi söyledim. Beni de araÅŸtÄ±rdÄ±lar ve sonunda ikna olup tüm yasal çerçeve içinde sahiplenmeyi yaptÄ±k. Bundan sonra 'Golden Çetesi' Ä°stanbul'da ve benim sorumluluÄŸumda hep birlikte yaÅŸayacaklar. Dünden beri yazÄ±lan haberleri ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k içinde okudum. Tabi ki hiçbirine cevap vermeyeceÄŸim. Tek söyleyeceÄŸim bu çocuklar Ä°stanbul dÄ±ÅŸÄ±na gitmeyecekler ve ben sahiplenirken söylendiÄŸi gibi acayip paralar deÄŸil, kuruÅŸ ödemedim. Bu çocuklar bundan sonra yasal olarak adÄ±ma kayÄ±tlÄ± olup, tamamen benim himayemde bir arada yaÅŸamaya devam edecekler. Ben çok mutluyum. O çocuklara içim yanmÄ±ÅŸtÄ± ya onlar benim çocuklarÄ±m olsaydÄ± diye. Geri kalan yazÄ±larÄ± tamamen görmezden geliyorum ve daha fazla bu çocuklarÄ± reklam yaptÄ±rmayacaÄŸÄ±m. Bir lafa bakarÄ±m laf mÄ± diye, bir söyleyene bakarÄ±m adam mÄ± diye. Bu arada yapÄ±lan konuÅŸmalara inanan arkadaÅŸlar lütfen sorgulama yetinizi kullanÄ±n" dedi.