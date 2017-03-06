Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/03/2017 21:08

Ä°stanbullular dikkat AtatÃ¼rk KÃ¶prÃ¼sÃ¼ gece yarÄ±sÄ± trafiÄŸe kapatÄ±lacak

atatÃ¼rk kÃ¶prÃ¼sÃ¼

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re AtatÃ¼rk KÃ¶prÃ¼sÃ¼ gece yarÄ±sÄ± trafiÄŸe kapatÄ±lacak

Atatürk Köprüsü, bakÄ±m onarÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan dolayÄ± gece yarÄ±sÄ± trafiÄŸe kapatÄ±lacak.Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesinin internet sitesinde yer alan duyuruya göre köprü, 7 Mart saat 00.00’dan 04.30’a kadar araç ve yaya trafiÄŸine kapatÄ±lacak.Atatürk ve Yeni Galata köprüleri saat 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiÄŸine açÄ±lacak.Atatürk Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayalarÄ±n saat 00.00-02.30 ve 03.30-04.30 arasÄ±nda Yeni Galata Köprüsü'nü veya Haliç Köprüsü'nü kullanmasÄ± gerekiyor.

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