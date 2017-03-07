KadÄ±n cinayetleriyle ilgili kan donduran detay

Umut VakfÄ±, 2016 yÄ±lÄ±ndaki kadÄ±n cinayetleriyle ilgili derlediÄŸi verileri yayÄ±nladÄ±

Umut VakfÄ±’nÄ±n verilerine göre, 2016 yÄ±lÄ±nda 317’si silahla toplam 397 kadÄ±n öldürüldü. KadÄ±nlardan 20’si ise dövülerek, boÄŸularak ya da yüksekten atÄ±larak cinayete kurban gitti. KadÄ±n cinayetlerinin yüzde 85’ini kocalar, sevgililer, eski kocalar, ayrÄ±lmak istenen sevgililer iÅŸledi. Bilimsel araÅŸtÄ±rmalara göre, Türkiye’de her iki kadÄ±ndan biri eÅŸinden ya da birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± erkekten ÅŸiddet görüyor.

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) verilerine göreyse, ortalama 10 kadÄ±ndan 4’ü erkek ÅŸiddetine maruz kalÄ±yor. Ä°stanbul kadÄ±n cinayetlerinin en yüksek olduÄŸu ÅŸehir. Ä°stanbul’da 2016’da 42 kadÄ±n öldürüldü. AynÄ± yÄ±l Ä°zmir’de ve Adana’da 23, Antalya’da 18 ve baÅŸkent Ankara’daki 16 kadÄ±n öldürüldü.