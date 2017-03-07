Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/03/2017 10:25

Åžemsiyeyle kaÃ§mak isteyen PKK'lÄ±lar F 16'larÄ±n hedefi oldu


DiyarbakÄ±r'da devam eden operasyonlar hÄ±z kesmiyor. SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸu bÃ¶lgede ÅŸemsiye ile kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan 4 terÃ¶rist bombardÄ±manda etkisiz hale getirildi.

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilçesinin kuzeyi ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasÄ±nda kalan bölgedeki 18 köyde dün sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edilmesinin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan geniÅŸ kapsamlÄ± operasyon sürüyor. 7 bin güvenlik personeli, 17 helikopter ve çok sayÄ±da zÄ±rhlÄ± aracÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla devam eden operasyona bugün F-16 savaÅŸ uçaklarÄ± da destek verdi.Bölgede, insansÄ±z hava araçlarÄ±na (Ä°HA) yakalanmamak için ÅŸemsiye kullanan ve dere yataÄŸÄ±ndan kaçmaya çalÄ±ÅŸan 4 teröristi tespit eden savaÅŸ uçaklarÄ±, teröristlerin bulunduÄŸu alanÄ± bombaladÄ±. BombardÄ±manda 4 terörist de etkisiz hale getirildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


TÃ¼rk Metal SendikasÄ± Ã¼yelerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼s devrildi Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± var

TÃ¼rk Metal SendikasÄ± tarafÄ±ndan KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ etkinliÄŸi iÃ§in Ankara'ya giden kiÅŸiler otobÃ¼sÃ¼n devrilmesiyle bÃ¼yÃ¼k ÅŸok yaÅŸadÄ±. 6 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ olayda Ã§ok sayÄ±da yaralanan da var.


8 Mart'a Ã¶zel tÃ¼m kadÄ±nlara taksi Ã¼creti sadece 1 TL

BKM Express ve BiTaksi ortaklÄ±ÄŸÄ±nda 8 Mart KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼'ne Ã¶zel bir kampanya yapÄ±lÄ±yor.


Kahvesine asit atarak eÅŸini Ã¶ldÃ¼rmek isteyen kocadan kan donduran itiraf

Defalarca Ã¶lÃ¼m tehdidinde bulunduktan sonra kahvesine asit atarak karÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸan cani koca, 15 gÃ¼n sonra eve gelerek "amacÄ±m seni hayat boyu felÃ§ bÄ±rakmaktÄ±" demiÅŸ.