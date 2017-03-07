Åžemsiyeyle kaÃ§mak isteyen PKK'lÄ±lar F 16'larÄ±n hedefi oldu

DiyarbakÄ±r'da devam eden operasyonlar hÄ±z kesmiyor. SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸu bÃ¶lgede ÅŸemsiye ile kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan 4 terÃ¶rist bombardÄ±manda etkisiz hale getirildi.

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilçesinin kuzeyi ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasÄ±nda kalan bölgedeki 18 köyde dün sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edilmesinin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan geniÅŸ kapsamlÄ± operasyon sürüyor. 7 bin güvenlik personeli, 17 helikopter ve çok sayÄ±da zÄ±rhlÄ± aracÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla devam eden operasyona bugün F-16 savaÅŸ uçaklarÄ± da destek verdi.Bölgede, insansÄ±z hava araçlarÄ±na (Ä°HA) yakalanmamak için ÅŸemsiye kullanan ve dere yataÄŸÄ±ndan kaçmaya çalÄ±ÅŸan 4 teröristi tespit eden savaÅŸ uçaklarÄ±, teröristlerin bulunduÄŸu alanÄ± bombaladÄ±. BombardÄ±manda 4 terörist de etkisiz hale getirildi.