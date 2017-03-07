8 Mart'a Ã¶zel tÃ¼m kadÄ±nlara taksi Ã¼creti sadece 1 TL

BKM Express ve BiTaksi ortaklÄ±ÄŸÄ±nda 8 Mart KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼'ne Ã¶zel bir kampanya yapÄ±lÄ±yor.

BKM Express ve BiTaksi, 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Günü için kadÄ±nlara çok özel bir kampanya hazÄ±rladÄ±. Kampanya dahilinde, kadÄ±nlar 8 Mart günü BiTaksi ödemelerini BKM Express'le yaptÄ±klarÄ±nda, sadece 1 TL'ye seyahat etme ÅŸansÄ± yakalayacak. Bu fÄ±rsattan yararlanmak için 8 Mart tarihinde kadÄ±nlarÄ±n tek yapmasÄ± gereken, BiTaksi uygulamasÄ± üzerinden "HesabÄ±m" sayfasÄ±na girip, "Bilgilerim" alanÄ±ndaki "Facebook HesabÄ±nÄ± BaÄŸla" seçeneÄŸini tÄ±klamak.