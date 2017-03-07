Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/03/2017 11:37

8 Mart'a Ã¶zel tÃ¼m kadÄ±nlara taksi Ã¼creti sadece 1 TL


BKM Express ve BiTaksi ortaklÄ±ÄŸÄ±nda 8 Mart KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼'ne Ã¶zel bir kampanya yapÄ±lÄ±yor.

BKM Express ve BiTaksi, 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Günü için kadÄ±nlara çok özel bir kampanya hazÄ±rladÄ±. Kampanya dahilinde, kadÄ±nlar 8 Mart günü BiTaksi ödemelerini BKM Express'le yaptÄ±klarÄ±nda, sadece 1 TL'ye seyahat etme ÅŸansÄ± yakalayacak. Bu fÄ±rsattan yararlanmak için 8 Mart tarihinde kadÄ±nlarÄ±n tek yapmasÄ± gereken, BiTaksi uygulamasÄ± üzerinden "HesabÄ±m" sayfasÄ±na girip, "Bilgilerim" alanÄ±ndaki "Facebook HesabÄ±nÄ± BaÄŸla" seçeneÄŸini tÄ±klamak.

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TÃ¼rk Metal SendikasÄ± Ã¼yelerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼s devrildi Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± var

TÃ¼rk Metal SendikasÄ± tarafÄ±ndan KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ etkinliÄŸi iÃ§in Ankara'ya giden kiÅŸiler otobÃ¼sÃ¼n devrilmesiyle bÃ¼yÃ¼k ÅŸok yaÅŸadÄ±. 6 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ olayda Ã§ok sayÄ±da yaralanan da var.


Åžemsiyeyle kaÃ§mak isteyen PKK'lÄ±lar F 16'larÄ±n hedefi oldu

DiyarbakÄ±r'da devam eden operasyonlar hÄ±z kesmiyor. SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸu bÃ¶lgede ÅŸemsiye ile kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan 4 terÃ¶rist bombardÄ±manda etkisiz hale getirildi.


Kahvesine asit atarak eÅŸini Ã¶ldÃ¼rmek isteyen kocadan kan donduran itiraf

Defalarca Ã¶lÃ¼m tehdidinde bulunduktan sonra kahvesine asit atarak karÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸan cani koca, 15 gÃ¼n sonra eve gelerek "amacÄ±m seni hayat boyu felÃ§ bÄ±rakmaktÄ±" demiÅŸ.