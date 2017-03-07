Ehliyet alacak sÃ¼rÃ¼cÃ¼ adaylarÄ±nÄ± ilgilendiren Ã¶nemli geliÅŸme

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan dÃ¼zenlemeye gÃ¶re manuel vitesli direksiyon uygulama sÄ±navÄ±nÄ± geÃ§emeyen adaylar ikinci dÃ¶rt sÄ±nav hakkÄ±nÄ± otomatik vites araÃ§larda kullanabilecek

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB) Özel Motorlu TaÅŸÄ±t Sürücüleri Kursu YönetmeliÄŸi'nde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle, manuel vitesli araçlarda girilen direksiyon uygulama sÄ±navlarÄ±nÄ±n ilk dördünde baÅŸarÄ±sÄ±z olan kursiyerler, istemeleri halinde ikinci dört sÄ±nav hakkÄ±nÄ± otomatik vites araçlarda kullanabilecek.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, yeni düzenlemeyle sürücü kurslarÄ±nÄ±n niteliklerinin daha da artÄ±rÄ±lmasÄ± amaçlandÄ±.

Yeni düzenlemeye göre, bir ilçede faaliyet gösterebilecek sürücü kursu sayÄ±sÄ±, Türkiye Ä°statistik Kurumunca her yÄ±l belirlenen nüfus sayÄ±larÄ± dikkate alÄ±narak bakanlÄ±kça tespit edilecek.

Nüfusu 10 bin ile 20 bin arasÄ±ndaki ilçelerde bir, 20 binden 30 bine kadar olan ilçelerde iki, 30 binden sonra 50 bine kadar olan ilçelerde üç, 50 binden sonraki her 50 bin nüfus için ise üç kurs açÄ±lmasÄ± öngörülüyor.

Nüfusu 10 binin altÄ±ndaki ilçelerde ise sürücü kursu açÄ±lmasÄ± mümkün olmayacak. Kurs açÄ±labileceÄŸi ilan edilen ilçeler için talep edenlerin ön baÅŸvurusu, bakanlÄ±kça oluÅŸturulacak modül üzerinden alÄ±nacak.

SÄ±nav süreçlerine yönelik düzenlemeler

Yönetmelik deÄŸiÅŸikliÄŸiyle, direksiyon eÄŸitimi ve sÄ±nav süreçlerinin iyileÅŸtirilmesine yönelik ciddi hükümler de getirildi.

Sürücü kurslarÄ±nca yapÄ±lan ön sÄ±navda baÅŸarÄ± saÄŸlamalarÄ±na raÄŸmen bakanlÄ±k tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen sÄ±navda baÅŸarÄ±sÄ±z olan kursiyerlerin oranÄ±nÄ±n yüzde 55'in üzerinde olmasÄ± halinde, kursa idari para cezasÄ± uygulanacak.

Her yÄ±l sonunda valiliklerce oluÅŸturulacak komisyon tarafÄ±ndan belirlenen taban kayÄ±t ücretine aykÄ±rÄ± hareket eden kurslara da idari para cezasÄ± uygulanacak.

DeÄŸiÅŸiklikle, kursiyerlerin derse devam durumlarÄ±nÄ±n yerinde kontrolü için il veya ilçe milli eÄŸitim müdürlüklerince personel görevlendirilebilecek.

Manuel vitesli araçlarda direksiyon uygulama sÄ±navÄ±na giren ve bunlarÄ±n ilk dördünde baÅŸarÄ±sÄ±z olan kursiyerlerin, dilerlerse ikinci dört sÄ±nav hakkÄ±nÄ± otomatik vites araçlarda kullanabilmesine imkan tanÄ±ndÄ±.

MEB yetkilileri, sürücü kurslarÄ±nda verilen eÄŸitimlerin ciddiyetini artÄ±rmanÄ±n ve kurallÄ± sürücü yetiÅŸtirmenin bakanlÄ±ÄŸÄ±n en önemli hassasiyetlerinden biri olduÄŸunu vurguladÄ±.

Yetkililer, direksiyon uygulama sÄ±navlarÄ±nda tablet bilgisayarlar üzerinden deÄŸerlendirme yapÄ±lmasÄ±na imkan tanÄ±yacak çalÄ±ÅŸmalarÄ±n da tamamlanmak üzere olduÄŸunu bildirdi.