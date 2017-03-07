19 asker Bylock davasÄ±nda yargÄ±lanÄ±yor

Ä°stanbul'da FETÃ–'nÃ¼n haberleÅŸme programÄ± Bylock'u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 19 askerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±

FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'nÄ±n (FETÖ/PDY) ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla tutuklu 19 askerin, "silahlÄ± terör örgütü üyeliÄŸi" suçundan yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki ilk duruÅŸmaya tutuklu sanÄ±klarÄ±n tümü katÄ±ldÄ±.DuruÅŸma, sanÄ±klarÄ±n kimlik tespitiyle devam ediyor.

Ä°ddianameden

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazÄ±rlanan iddianamede, Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinde (TSK) görev yapan, aralarÄ±nda subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 19 ÅŸüphelinin, FETÖ'nün haberleÅŸme programÄ± ByLock kullandÄ±klarÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi belirtiliyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teÅŸebbüsüne katÄ±lmayan ancak ByLock kullanan askerlerin halen TSK'da görev aldÄ±ÄŸÄ± ve bunlara yönelik soruÅŸturmalarÄ±n sürdüÄŸü vurgulanan iddianamede, 19 tutuklu ÅŸüphelinin "silahlÄ± terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yÄ±ldan onbeÅŸer yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyor.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±kça yürütülen ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± askerlere yönelik soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda, aralarÄ±nda subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 315 asker tutuklanmÄ±ÅŸ, 20 kiÅŸi ise etkin piÅŸmanlÄ±ktan yararlanarak serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Åžüphelilerin "terör örgütü üyeliÄŸi" suçundan onbeÅŸer yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ±n talep edildiÄŸi iddianameler hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±.