Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/03/2017 14:13

1 milyon lira Ã¶dÃ¼l verilecekti o terÃ¶rist bugÃ¼n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

terÃ¶rist

Lice'de devam eden operasyonlar kapsamÄ±nda baÅŸÄ±na 1 milyon lira Ã¶dÃ¼l konulan terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilçesinde Pazar günü terör örgütü PKK'ya yönelik baÅŸlatÄ±lan operasyonda aranan teröristlere iliÅŸkin yeÅŸil listede adÄ± yer alan 'Erhan Siser' kod adlÄ± Edip Yetüt öldürüldü.Öldürülen teröristin baÅŸÄ±na 1 milyon lira ödül konmuÅŸtu.BaÅŸÄ±na 1 milyon lira ödül konulan 1986 Siirt doÄŸumlu olan Yetüt'ün 7 bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n faili olduÄŸu, 22 suç kaydÄ± bulunduÄŸu belirtildi.

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22 suÃ§tan aranÄ±yordu DiyarbakÄ±r'daki operasyonda yakalandÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde devam eden PKK operasyonunda 4 terÃ¶rist etkisiz hale getirilirken bu terÃ¶ristlerden birinin 22 suÃ§tan arandÄ±ÄŸÄ± ve DiyarbakÄ±r'daki 7 saldÄ±rÄ±nÄ±n failinin olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

bylock davasÄ±

19 asker Bylock davasÄ±nda yargÄ±lanÄ±yor

Ä°stanbul'da FETÃ–'nÃ¼n haberleÅŸme programÄ± Bylock'u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 19 askerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±

ehliyet sÄ±navÄ±

Ehliyet alacak sÃ¼rÃ¼cÃ¼ adaylarÄ±nÄ± ilgilendiren Ã¶nemli geliÅŸme

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan dÃ¼zenlemeye gÃ¶re manuel vitesli direksiyon uygulama sÄ±navÄ±nÄ± geÃ§emeyen adaylar ikinci dÃ¶rt sÄ±nav hakkÄ±nÄ± otomatik vites araÃ§larda kullanabilecek