1 milyon lira Ã¶dÃ¼l verilecekti o terÃ¶rist bugÃ¼n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Lice'de devam eden operasyonlar kapsamÄ±nda baÅŸÄ±na 1 milyon lira Ã¶dÃ¼l konulan terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilçesinde Pazar günü terör örgütü PKK'ya yönelik baÅŸlatÄ±lan operasyonda aranan teröristlere iliÅŸkin yeÅŸil listede adÄ± yer alan 'Erhan Siser' kod adlÄ± Edip Yetüt öldürüldü.Öldürülen teröristin baÅŸÄ±na 1 milyon lira ödül konmuÅŸtu.BaÅŸÄ±na 1 milyon lira ödül konulan 1986 Siirt doÄŸumlu olan Yetüt'ün 7 bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n faili olduÄŸu, 22 suç kaydÄ± bulunduÄŸu belirtildi.