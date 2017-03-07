22 suÃ§tan aranÄ±yordu DiyarbakÄ±r'daki operasyonda yakalandÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde devam eden PKK operasyonunda 4 terÃ¶rist etkisiz hale getirilirken bu terÃ¶ristlerden birinin 22 suÃ§tan arandÄ±ÄŸÄ± ve DiyarbakÄ±r'daki 7 saldÄ±rÄ±nÄ±n failinin olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilçesinde dün gece saatlerinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 22 ayrÄ± suçtan arandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve DiyarbakÄ±r'da 7 ayrÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ile yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n faili olduÄŸunun deÄŸerlendirildiÄŸi belirtildi.

VALÄ°LÄ°KTEN AÇIKLAMA

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi, Lice, Hani ve Kulp ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasÄ±nda kalan 18 köyde önceki gün baÅŸlatÄ±lan "Bayrak-41 Åžehit Jandarma Astsubay KÄ±demli ÇavuÅŸ Tolga TopçuoÄŸlu MüÅŸterek Operasyonu"na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada, "Ä°cra edilen operasyon kapsamÄ±nda, 6 Mart 17.00 ile 7 Mart 13.00 itibariyle, Lice ilçesi Güldiken köyü Eskiköy mezrasÄ± mülki sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde temas aramasÄ± faaliyeti esnasÄ±nda saat 18.05 sÄ±ralarÄ±nda 4 kiÅŸilik dinamik bölücü terör örgütü grubu tespit edilmiÅŸtir. Bölücü terör örgütü mensuplarÄ± Hava Kuvvetleri unsurlarÄ±nca saat 22.20 sÄ±ralarÄ±nda ateÅŸ altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Bölgede temas aramasÄ± icra etmek maksadÄ±yla 2 Jandarma Komonda Timi saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda hava hücum harekatÄ±yla hedef bölgesine sevk edilmesi sonucunda girilen silahlÄ± çatÄ±ÅŸma sonrasÄ±nda 4 terörist silah ve teçhizatÄ± ile birlikte etkisiz hale getirilmiÅŸtir. Teröristlerin üzerlerinde yapÄ±lan aramada 1 adet KaleÅŸnikov piyade tüfeÄŸi, 11 ÅŸarjör, 120 adet mühimmat, 7 adet el bombasÄ±, 1 adet Glock marka tabanca, 2 adet tabanca ÅŸarjörü, 10 adet tabanca mühimmatÄ±, 3 adet sÄ±rt çantasÄ±, 2 takÄ±m kar elbisesi, 3 adet silah temizleme yaÄŸÄ±, çok sayÄ±da örgütsel doküman ve yaÅŸam malzemesi ele geçirilmiÅŸtir" denildi.