Seri katil Atalay Filiz'in avukatlarÄ±ndan flaÅŸ karar

Seri katil Atalay Filiz'in avukatlarÄ± vekillikten Ã§ekildiklerini belirterek duruÅŸma salonunu terk etti

Ankara ve Ä°stanbul'daki üç cinayetin zanlÄ±sÄ± Atalay Filiz'in, Ankara'da GöktuÄŸ Demirarslan ve kÄ±z arkadaÅŸÄ± Elena Radchikova'yÄ± da "tasarlayarak öldürdüÄŸü" gerekçesiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, esas hakkÄ±ndaki savunma için süre isteyen sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n talebinin reddedilmesi üzerine avukatlar Filiz'in vekilliÄŸinden çekildiklerini belirterek, duruÅŸma salonundan ayrÄ±ldÄ±. Mahkeme, bunun üzerine duruÅŸmayÄ± erteledi.

Ankara BatÄ± Adliyesi 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda, sanÄ±k avukatlarÄ± Hüseyin UÄŸur Poyraz ve Merve Uçanok, müÅŸteki avukatÄ± Ercan Çoban hazÄ±r bulundu. Silivri KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumunda tutuklu bulunan Filiz, duruÅŸmaya Ses ve Görüntü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmada cumhuriyet savcÄ±sÄ± önceki celse esas hakkÄ±ndaki Filiz'in atÄ±lÄ± suçlardan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± yönündeki mütalaasÄ±nÄ± yineledi.

SanÄ±k avukatlarÄ±, Filiz'in farklÄ± tarihlerde psikolojik rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± olduÄŸu gerekçesiyle tedavi gördüÄŸünü ve cezai ehliyetinin tam olduÄŸunu bildiren Adli TÄ±p Kurumu 4. Adli TÄ±p Ä°htisas Kurulunun raporunun kabul edilmemesi, tekrar tedavi altÄ±na alÄ±narak hakkÄ±nda bir rapor alÄ±nmasÄ± talebinde bulundu.

Talebi reddeden mahkeme heyeti, esas hakkÄ±ndaki savunma için sanÄ±k avukatlarÄ±na söz verdi. SanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n esas hakkÄ±ndaki savunma için süre talep etmesi üzerine mahkeme, geçtiÄŸimiz celse bu süreyi tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± belirterek talebin reddine karar verdi.

Bunun üzerine sanÄ±k Filiz'in avukatlarÄ±, savunma hakkÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle heyetin reddi talebinde bulundu. DuruÅŸma savcÄ±sÄ± talebi yerinde bulmayarak heyetin reddi talebinin kabul edilmemesi yönünde görüÅŸünü bildirdi.

Bu talebin de reddedilmesi üzerine sanÄ±k avukatlarÄ±, bu davaya mahsus olmak üzere Filiz'in vekilliÄŸinden çekildiklerini belirterek, mahkeme salonundan ayrÄ±ldÄ±.

Mahkemenin durum hakkÄ±nda söz verdiÄŸi sanÄ±k Filiz'in, "Çekilme kararÄ±na bir diyeceÄŸim yoktur." demesi üzerine, Ankara Barosundan Atalay Filiz'e avukat atanmasÄ± yönünde müzekkere yazÄ±larak duruÅŸmanÄ±n ertelenmesine hükmedildi.

Ä°DDÄ°ANAME

Ä°ddianamede, Atalay Filiz'in, Demirarslan ve Radchikova'yÄ± tasarlayarak öldürmek suçundan iki kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor.

Filiz, Tuzla YalÄ±boyu Caddesi Postane Mahallesi'nde oturan tarih öÄŸretmeni, 2 çocuk annesi Fatma KayÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin Ä°stanbul'da yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.