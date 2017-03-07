Son aÃ§Ä±klama korkuttu 7 ÅŸiddetindeki depremle tsunami olacak

Kandilli MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Haluk Ã–zener, Ä°stanbul'da 7 ÅŸiddetinde depremin olacaÄŸÄ±nÄ± ve beraberinde tsunami beklendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

BoÄŸaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem AraÅŸtÄ±rma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Türk-Japon ortak projesi olan MarDÄ°M (Marmara Bölgesi Deprem ve Tsunami ZararlarÄ±nÄ±n AzaltÄ±lmasÄ± Ve Afet EÄŸitimi) toplantÄ±sÄ± öncesi açÄ±klamalarda bulundu.

Haluk Özener, toplantÄ± hakkÄ±nda bilgi vererek, proje hakkÄ±nda neler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatacaklarÄ±nÄ± belirtti. Özener, “Proje 2013 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ± ve 2018 yÄ±lÄ±nda sona erecek. Japon tarafÄ± Jica, Türkiye tarafÄ± KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan desteklenen bir projeden bahsediyoruz. Bundan sonraki çabalarÄ±mÄ±z aynÄ± projenin, benzer projelerin devamÄ±nÄ± saÄŸlamak. YaklaÅŸÄ±k 4 sene geçirdik bu projede. Marmara Denizi ile ilgili faylarla ilgili inanÄ±lmaz önemli bilgilere sahip olduk. FayÄ±n yeri, derinliÄŸi, oluÅŸan mikro deprem aktiviteleri… Bunu hem sismik yöntemlerle hem de farklÄ± jeolojik yöntemlerle öÄŸrenme ÅŸansÄ± elde ettik. Marmara Denizi tabanÄ±na yerleÅŸtirmiÅŸ olduÄŸumuz 15 tane deniz tabanÄ± sismometresi, açÄ±lÄ±m ölçerler cihazlarÄ±yla Marmara Denizi'nin içini 7 gün 24 saat gözlemliyoruz. Bu gözlemimiz yaklaÅŸÄ±k 4 senedir sürmekte. Fay mekanizmasÄ±, faylanma, fay aktiviteleriyle ilgili çok önemli bilgiler elde ettik. Marmara Bölgesi ve Ä°stanbul civarÄ±na koyduÄŸumuz yer istasyonlarÄ±yla bu projeden elde ettiÄŸimiz verileri destekledik" dedi.“

AFET ANINDAN Ä°NSANLARIN, MEDYANIN NASIL DAVRANMASI GEREKTÄ°ÄžÄ° ÇOK BÜYÜK ÖNEM TAÅžIMAKTA"

Özener, “Bir de afet eÄŸitimi boyutu var. Bu projenin en önemli bileÅŸenlerinden birisi. Afet anÄ±ndan insanlarÄ±n, medyanÄ±n nasÄ±l davranmasÄ± gerektiÄŸi çok büyük önem taÅŸÄ±makta. Hep aynÄ± sorularÄ± tekrarlÄ±yoruz, bizlerde hep aynÄ± cevaplarÄ± veriyoruz. Hem medyanÄ±n, hem insanlarÄ±n hem de karar vericilerin bilinçlenmesi ve bu deprem olgusundan korkmadan, onunla yaÅŸayabilmeyi, onuna karÅŸÄ± savaÅŸabilmeyi öÄŸrenmesini istiyoruz. Bu projenin sonunda ümit ediyoruz ki bu çÄ±ktÄ±lara ulaÅŸabileceÄŸiz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

“Ä°STANBUL'DA BÄ°ZÄ° ETKÄ°LEYECEK BÄ°R DEPREMÄ°N OLACAÄžI ÇOK AÇIK"

Haluk Özener açÄ±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Özener, olasÄ± Ä°stanbul depreminin sorulmasÄ± üzerine ÅŸunlarÄ± kaydetti: “Marmara'da daha çok toplamÄ±ÅŸ olduÄŸumuz veriler, depremin lokasyonu ve büyüklüÄŸü ile ilgili bilimsel veriler saÄŸlayacak ama bizim özellikle karar vericilere ve Ä°stanbul çevresi ile Marmara'da yaÅŸan vatandaÅŸlara söyleyeceÄŸimiz en önemli mesaj; Ä°stanbul'da bizi etkileyecek bir depremin olacaÄŸÄ± çok açÄ±k. Bunun yaklaÅŸÄ±k boyutlarÄ±nÄ± da hep söylüyoruz; 7'nin üzerinde bir deprem olacaÄŸÄ±, bazÄ± bilim adamlarÄ±na göre 7.2 olacak, 7.5 senaryolarÄ± var. Ama 7'nin üzerinde olacaÄŸÄ± kesin. BilemediÄŸimiz tek ÅŸey bunun zamanÄ±. ZamanÄ± bilemediÄŸimiz için bununla yaÅŸamaya alÄ±ÅŸmamÄ±z lazÄ±m. Bu depremin zamanÄ±nÄ± maalesef bilemiyoruz. BilemediÄŸimiz için yapmamÄ±z gereken tek ÅŸey onunla yaÅŸamayÄ± öÄŸrenmek, ona karÅŸÄ± tedbirler almak. VatandaÅŸÄ±n önünde, kameralarÄ±n önünde konuÅŸulacak tek ÅŸey, buna hazÄ±r olmak için elimizden geleni yapmamÄ±z ve bununla yaÅŸamaya alÄ±ÅŸmamÄ±z"

“TSUNAMÄ° OLACAKTIR TABÄ°"

Haluk Özener, MarDÄ°M projesinde bulunan tsunami çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n detaylarÄ±nÄ±n sorulmasÄ± üzerinde ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Tarihse kayÄ±tlara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman Ege Denizi'nde, Akdeniz ve Marmara'nÄ±n içinde de tsunamilere rastlandÄ±ÄŸÄ± görülmekte. ÅžanslÄ±yÄ±z çünkü Marmara bir iç deniz ve fayÄ±n özelliÄŸinden dolayÄ±, doÄŸrultu atÄ±mlÄ± bir fayda çok büyük tsunamiler beklenmiyor. Bir normal fay veya ters fayda olduÄŸu gibi büyük tsunami beklemek ok gerçekçi olmayacak. Marmara Bölgesi'nde meydana gelecek bir deprem tsunamiden çok daha fazla kayÄ±plara yol açacak. Tsunami olacaktÄ±r tabi. Ama bunlar daha çok Marmara Bölgesi'nde, Marmara Denizi içinde, deniz tabanÄ±nda oluÅŸabilecek heyelanlardan dolayÄ± meydana gelebilecek tsunamiler. Japonya'da, Endonezya'da, açÄ±k denizlerde meydana gelen tsunamilerden bahsediliyor ama ÅŸanslÄ±yÄ±z ki öyle tsunamiler maalesef bizim gündemimiz dÄ±ÅŸÄ±nda"

“EN SON KAYITLARA GÖRE YAKLAÅžIK 4 BÄ°N TANE DEPREM OLMUÅž"

Özener, Çanakkale'de yaÅŸana depremlerin sorulmasÄ± üzerine, “Hala devam ediyor. En son kayÄ±tlara göre yaklaÅŸÄ±k 4 bin tane deprem olmuÅŸ durumda, biz 4 bin tane deprem kaydettik bugün itibariyle, o aktivite devam ediyor. Ama gittikçe azalÄ±yor. Bu deprem aktivitesinin bir ay kadar devam edeceÄŸini öngörmüÅŸtük. Çanakkale'de bizim hem kendi networkümüz var. Depremden sonra hÄ±zlÄ± gidip daha sÄ±k bir netwörk kurduk. Orayla ilgili çalÄ±ÅŸÄ±yoruz" ÅŸeklinde yanÄ±t verdi.“

3.5 SENEDE BÄ°R 7'NÄ°N ÜZERÄ°NDE BÄ°R DEPREM OLMUÅž"

Özener, geçen hafta yaÅŸanan AdÄ±yaman depreminin sorulmasÄ± üzerine, “O da DoÄŸu Anadolu fayÄ±nda olan bir faydan bahsediyoruz. Onun da yaklaÅŸÄ±k 381 tane artçÄ±sÄ± oldu, devam ediyor. Oralar için çeÅŸitli istatistikler var. Bu büyüklükteki depremleri 8-8.5 ayda bir tane yani 5 ile 6 arasÄ±nda bir deprem görme ihtimalimiz var. BunlarÄ±n Türkiye'de yaÅŸayan insanlar için sürpriz olmamasÄ± lazÄ±m. 3 ile 4 arasÄ±ndaki deprem büyüklükleri günde 2 Türkiye'de. 4 ile 4.9 arasÄ±nda yanÄ±lmÄ±yorsam 26 günde bir deprem yaÅŸÄ±yoruz. Tarihsel kayÄ±tlara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman 1900'den bugüne kadar geldiÄŸimizde 2017'ye kadar her 3.5 yÄ±lda bir 7 ve üzerinde deprem yaÅŸÄ±yoruz. Bunlar istatistiki rakamlar. Bundan ÅŸunu anlamamÄ±z gerekiyor; biz her 3.5 yÄ±lda bir 7'nin üzerinde bir deprem yaÅŸÄ±yoruz. Bu sene olmaz seneye olur. Yani 1900'den 2017'ye gelene kadar 117 yÄ±lda, 3.5 senede bir 7'nin üzerinde bir deprem olmuÅŸ" dedi.