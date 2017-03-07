DiyarbakÄ±r'da dev operasyon sÃ¼rÃ¼yor 5 PKK'lÄ± daha Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DiyarbakÄ±r'da devam eden geniÅŸ kapsamlÄ± operasyonda 5 PKK'lÄ± terÃ¶rist daha Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilçesinin kuzeyindeki 18 köyde önceki gün baÅŸlatÄ±lan "Bayrak-41 Åžehit Jandarma Astsubay KÄ±demli ÇavuÅŸ Tolga TopçuoÄŸlu MüÅŸterek Operasyonu" devam ediyor. 7 bin güvenlik görevlisi, 17 helikopter ve çok sayÄ±da zÄ±rhlÄ± araçla yürütülen, zaman zaman F-16 savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n da destek verdiÄŸi operasyonda terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor.Dün gece saatlerinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiÄŸi operasyonda bugün güvenlik güçleri, bir grup PKK'lÄ± ile temas saÄŸladÄ±. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çaÄŸrÄ±larÄ±na ateÅŸ açarak, karÅŸÄ±lÄ±k vermesi üzerine çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. ÇatÄ±ÅŸmada, 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.