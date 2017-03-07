Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/03/2017 19:29

DiyarbakÄ±r'da dev operasyon sÃ¼rÃ¼yor 5 PKK'lÄ± daha Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼


DiyarbakÄ±r'da devam eden geniÅŸ kapsamlÄ± operasyonda 5 PKK'lÄ± terÃ¶rist daha Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilçesinin kuzeyindeki 18 köyde önceki gün baÅŸlatÄ±lan "Bayrak-41 Åžehit Jandarma Astsubay KÄ±demli ÇavuÅŸ Tolga TopçuoÄŸlu MüÅŸterek Operasyonu" devam ediyor. 7 bin güvenlik görevlisi, 17 helikopter ve çok sayÄ±da zÄ±rhlÄ± araçla yürütülen, zaman zaman F-16 savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n da destek verdiÄŸi operasyonda terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor.Dün gece saatlerinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiÄŸi operasyonda bugün güvenlik güçleri, bir grup PKK'lÄ± ile temas saÄŸladÄ±. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çaÄŸrÄ±larÄ±na ateÅŸ açarak, karÅŸÄ±lÄ±k vermesi üzerine çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. ÇatÄ±ÅŸmada, 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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Nihat HatipoÄŸlu yeni evlenen genÃ§ kÄ±zlarÄ± bÃ¶yle uyardÄ±

ÃœnlÃ¼ ilahiyatÃ§Ä± Nihat HatipoÄŸlu programÄ±na telefonla baÄŸlanan izleyiciden sonra yeni evli genÃ§ kÄ±zlarÄ± uyararak, evliliklerin bitmesinin sebebini aÃ§Ä±kladÄ±.


BabasÄ±ndan darbeci oÄŸluna mesaj birazcÄ±k onurun varsa kafana sÄ±karsÄ±n

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan YÃ¼zbaÅŸÄ± Nuri KÄ±yak'Ä±n darbe gecesi gecesiyle babasÄ±yla mesajlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve HÃ¼seyin KÄ±yak'Ä±n, "BirazcÄ±k onurun haysiyetin varsa kafana sÄ±karsÄ±n." dediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.


Ä°stanbul'da yakalanan YPG'li terÃ¶rist Ã§ocuk tacizcisi Ã§Ä±ktÄ±

TÃ¼rkiye'ye kaÃ§ak yollarla gelen YPG'li terÃ¶rist, Ä°stanbul'da yakalanarak emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.