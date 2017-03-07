Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/03/2017 19:29

Ä°stanbul'da yakalanan YPG'li terÃ¶rist Ã§ocuk tacizcisi Ã§Ä±ktÄ±


TÃ¼rkiye'ye kaÃ§ak yollarla gelen YPG'li terÃ¶rist, Ä°stanbul'da yakalanarak emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, terör örgütü PKK'nÄ±n Suriye yapÄ±lanmasÄ± olan YPG üyesi bir teröristin yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Türkiye'ye girdiÄŸi ve Ä°stanbul'a geldiÄŸi bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar sonucu Nizamettin C. isimli teröristin BeyoÄŸlu'nda saklandÄ±ÄŸÄ± adres belirlendi. Terörle Mücadele Özel Timleri tarafÄ±ndan belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, YPG'li terörist Nizamettin C. gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, yapÄ±lan aramalarda 2 adet cep telefonu, 1 adet hafÄ±za kartÄ± ve 2 adet sahte nüfus cüzdanÄ± ele geçirildi. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheli Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'ne götürüldü. Emniyette yapÄ±lan detaylÄ± incelemelerde, teröristin terör örgütü YPG üyesi olduÄŸu ve PKK'lÄ± teröristlerle irtibata geçerek Ä°stanbul'a geldiÄŸi öÄŸrenildi. Eylem planladÄ±ÄŸÄ± öne sürülen teröristin 'çocuÄŸa cinsel istismar' suçundan da arandÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

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Nihat HatipoÄŸlu yeni evlenen genÃ§ kÄ±zlarÄ± bÃ¶yle uyardÄ±

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DiyarbakÄ±r'da dev operasyon sÃ¼rÃ¼yor 5 PKK'lÄ± daha Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

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