BabasÄ±ndan darbeci oÄŸluna mesaj birazcÄ±k onurun varsa kafana sÄ±karsÄ±n

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan YÃ¼zbaÅŸÄ± Nuri KÄ±yak'Ä±n darbe gecesi gecesiyle babasÄ±yla mesajlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve HÃ¼seyin KÄ±yak'Ä±n, "BirazcÄ±k onurun haysiyetin varsa kafana sÄ±karsÄ±n." dediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Bolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yürüttüÄŸü FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamnda tutuklanan ve haklarÄ±nda hazÄ±rlanan 68 sayfalÄ±k iddianamenin ardÄ±ndan yargÄ±lanmaya baÅŸlayan tutuklu eski Bolu 2. Komando Tugay KomutanÄ± ve sözde Bolu ve Düzce SÄ±kÄ±yönetim KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ä°smail GüneÅŸer, Yarbay Veli Ceylan, YüzbaÅŸÄ± Nuri KÄ±yak ve tutuksuz 7 askerin bugün de duruÅŸmalarÄ±na devam edildi. DuruÅŸmada savunma yapan Nuri KÄ±yak'Ä±n savunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkeme baÅŸkanÄ± KÄ±yak'Ä±n babasÄ± Hüseyin KÄ±yak ile yaptÄ±ÄŸÄ± whatsapp mesajlarÄ±nÄ± okudu. 15 Temmuz gecesi babasÄ±na "sakÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmayÄ±n" ÅŸeklindeki mesajÄ±na babasÄ±nÄ±n, "Sen hangi yüzle bana mesaj çekiyorsun. BirazcÄ±k onurun, haysiyetin varsa kafana sÄ±karsÄ±n. Senin kaderin benim ellerimde." diye cevap verdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n "Neden baban böyle ÅŸeyler söyledi?" diye sormasÄ± üzerine Nuri KÄ±yak, "Babamla aramÄ±z iyi deÄŸildi. EÅŸimle de evlenmemi istemiyordu, uzun süredir konuÅŸmuyorduk." dedi. MesajlarÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Nuri KÄ±yak'Ä±n duruÅŸmada bulunan yakÄ±nlarÄ±ndan, "kahretsin" sesleri yükseldi.