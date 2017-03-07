Nihat HatipoÄŸlu yeni evlenen genÃ§ kÄ±zlarÄ± bÃ¶yle uyardÄ±

ÃœnlÃ¼ ilahiyatÃ§Ä± Nihat HatipoÄŸlu programÄ±na telefonla baÄŸlanan izleyiciden sonra yeni evli genÃ§ kÄ±zlarÄ± uyararak, evliliklerin bitmesinin sebebini aÃ§Ä±kladÄ±.

Nihat HatipoÄŸlu'nun ATV'deki programÄ±na Erzurum'dan ismini vermek istemeyen bir izleyici baÄŸlandÄ±. AÄŸlamaktan zor konuÅŸan 2 çocuk sahibi kadÄ±n izleyici "EÅŸim iflas ettiÄŸi için ailem boÅŸanmamÄ± istiyor, ne yapmalÄ±yÄ±m?" diye sordu. Ä°zleyicisinin bu sorusu karÅŸÄ±sÄ±nda duygusallaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gözlenen HatipoÄŸlu, "Çok boÅŸanmalar oluyor. BoÅŸanmalarÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸunun nedeni de genç kÄ±zlarÄ±n kocalarÄ±ndan çok aÄŸÄ±r ÅŸeyler istemeleri.... KocalarÄ± da bunu beceremeyince boÅŸanÄ±yorlar" dedi. Anne ve babalarÄ±n kÄ±zlarÄ±nÄ± kanaatkar yetiÅŸtirmeleri gerektiÄŸini savunan HatipoÄŸlu ÅŸöyle devam etti: "Anneler-babalar kÄ±zlarÄ±za sabÄ±rlÄ± olmayÄ±, imkanlarla yetinmesi gerektiÄŸini öÄŸretin. HanÄ±m kÄ±zlar ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yorsunuz bizleri bazen. Hakikaten ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yorsunuz. Erkekler yazÄ±yor bize. Bazen öyle taleplerde bulunuyor ki hanÄ±m kÄ±zlarÄ±mÄ±z ÅŸaÅŸÄ±rÄ±p kalÄ±yoruz. Bu ne kadar çirkin bir davranÄ±ÅŸtÄ±r."