Ä°stanbul'un o ilÃ§elerinde 10 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 10 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±nda bazÄ± ilçelere 10 Mart Cuma günü planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme çalÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±nda elektrik verilemeyecek.

BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Ä°stanbul'un AvcÄ±lar, BaÅŸakÅŸehi·r, Beyli·kdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Güngören, Küçükçekmece, SarÄ±yer ve Zeyti·nburnu ilçelerinin bazÄ± mahallelerinde 10 Mart'ta 09.00-20.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Ä°stanbul'un AvcÄ±lar ilçesinin bazÄ± mahallelerinde 10.00-16.00, BaÅŸakÅŸehi·r ilçesinin bazÄ± mahallelerinde ise 09.00-15.00, Beyli·kdüzü ilçesinin bazÄ± sokaklarÄ±nda ise 09.00-16.00 ve Büyükçekmece ilçesinin bazÄ± semtlerinde 09.00-16.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

AynÄ± gün Esenler ilçesinin belirli sokaklarÄ±na 09.00-17.00, Esenyurt ilçesinin bazÄ± semtlerine 09.00-17.00 ve Eyüp ilçesinin bazÄ± semtlerine 16.00-20.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Güngören ilçesinin bazÄ± semtlerinde 10.00-16.00, Küçükçekmece ilçesinin bazÄ± mahallelerinde 09.00-15.00 ve SarÄ±yer ilçesinin bazÄ± sokaklarÄ±nda 09.30-14.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak. Zeyti·nburnu ilçesinin bazÄ± sokaklarÄ±na 09.00-13.00 saatleri arasÄ±nda elektrik verilemeyecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan "PlanlÄ± BakÄ±m ve YatÄ±rÄ±m ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±" bölümünden ulaÅŸabilecek.