HemÅŸire AyÅŸegÃ¼l Terzi'ye tekme atan saldÄ±rgan hakkÄ±nda flaÅŸ karar

AÃ§Ä±k Ceza ve Ä°nfaz Kurumu'ndan bir yÄ±l Ã¶nce firar eden YalÃ§Ä±n Tilki, MuÄŸla-Marmaris karayolu Sakartepe rampasÄ± Net tesisleri Ã¶nÃ¼nde hayatÄ±nÄ± kaybetti.