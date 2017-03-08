HemÅŸire AyÅŸegÃ¼l Terzi'ye tekme atan saldÄ±rgan hakkÄ±nda flaÅŸ karar

GÃ¼ndemden bir dÃ¶nem dÃ¼ÅŸmeyen AyÅŸegÃ¼l Terzi olayÄ±nda yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±.
HemÅŸire AyÅŸegül Terzi'ye ÅŸort giydiÄŸi için otobüste tekme atan Abdullah ÇakÄ±roÄŸlu hakkÄ±nda bir sonraki duruÅŸmaya "zorla getirilme kararÄ±" çÄ±karÄ±ldÄ±.
HemÅŸire AyÅŸegül Terzi'ye ÅŸort giydiÄŸi için otobüste tekme atan Abdullah ÇakÄ±roÄŸlu hakkÄ±nda bir sonraki duruÅŸmaya "zorla getirilme kararÄ±" çÄ±karÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±k Ceza ve Ä°nfaz Kurumu'ndan bir yÄ±l Ã¶nce firar eden YalÃ§Ä±n Tilki, MuÄŸla-Marmaris karayolu Sakartepe rampasÄ± Net tesisleri Ã¶nÃ¼nde hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 10 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek
Samsun'da yaÅŸayan 4 kadÄ±n tarafÄ±ndan lÃ¶semili Ã§ocuklara yardÄ±m etmek amacÄ±yla kurulan MutluluÄŸun KanatlarÄ± grubu yaptÄ±klarÄ± yardÄ±mlarla Ã¶rnek teÅŸkil ediyor