Cezaevinden bir yÄ±l Ã¶nce kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ± arabanÄ±n hakimiyetini kaybedince can verdi

AÃ§Ä±k Ceza ve Ä°nfaz Kurumu'ndan bir yÄ±l Ã¶nce firar eden YalÃ§Ä±n Tilki, MuÄŸla-Marmaris karayolu Sakartepe rampasÄ± Net tesisleri Ã¶nÃ¼nde hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; akÅŸam saatlerinde Sakar Mevkii Net tesisleri üstünde 03 F 1185 plakalÄ± araç direksiyon hakimiyetini kaybederek Net tesislerinin çÄ±kÄ±ÅŸ bölümündeki duvara çarparak kullanÄ±lmaz hale geldi. Akyaka Jandarma ekiplerinin müdahale ettiÄŸi kaza sonrasÄ± araç sürücüsünü üzerinden DoÄŸan Ç. adÄ±na ehliyet çÄ±ktÄ±. Kazada ölen ÅŸahÄ±s Yerkesik Adli TÄ±p Kurumu'na otopsi için gönderildi. DoÄŸan Ç.'nin ailesi arandÄ±ÄŸÄ±nda ölen kiÅŸinin gerçek isminin YalçÄ±n Tilki olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Kastamonu Merkez ilçesi Kavak Mahallesi nüfusuna kayÄ±tlÄ± olduÄŸu tespit edilen YalçÄ±n Tilki'nin Kastamonu Yerel Ä°lâmat MasasÄ± tarafÄ±ndan kasten adam öldürme suçundan ve Kastamonu 3. Asliye Ceza Mahkemesince hükümlü ve tutuklu olduÄŸu, hükümlülük cezasÄ±nÄ± Kastamonu AçÄ±k Ceza ve Ä°nfaz Kurumunda devam ettirdiÄŸi sÄ±rada bir yÄ±l önce firar ettiÄŸi belirlendi. Kazada yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren YalçÄ±n Tilki'nin DoÄŸan Ç. isimli ÅŸahsÄ±n ehliyetinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek suretiyle kullandÄ±ÄŸÄ± belirlendi.